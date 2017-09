Zagreb, 16. rujan 2017.

Međunarodni znanstveni simpozij „Vojska Bezgrešne i masonerija" započeo je u subotu, 16. rujna 2017. u dvorani sv. Franje samostana franjevaca konventualaca u Zagrebu. Simpozij se održava pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba.

Uvodeći u simpozij, provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i glavni inicijator skupa dr. sc. fra Josip Blažević ukazao je na „poveznicu" masona i sv. Maksimilijana Kolbea, pokreta s kojim se prije 100 godina na Trgu sv. Petra u Rimu, središtu kršćanstva, susreo i mladić, kojemu su tada bile jedva 23 godine. On se u svojim Spisima referira na spomenuti događaj riječima: „U godinama koje su prethodile ratu u Rimu, središtu kršćanstva, vršljala je sve bezobzirnije masonska mafija, koju su pape iznova osuđivali. Nije se skanjivala ni vješanja zastava po ulicama grada za vrijeme proslava u čast Giordana Bruna, ni crnog barjaka s likom Mihaela Arkanđela pod nogama Lucifera, a još manje razvijanja masonskih stjegova ispod vatikanskih prozora. Jedna nesavjesna ruka nije osjećala strahotu dok je pisala: 'Sotona će upravljati Vatikanom, a papa će mu služiti u odijelu švicarske garde' i druge slične stvari. Neke duše, koje su bile udaljene od Boga, našle su se u žalosnom stanju. Takva smrtna mržnja prema Kristovoj Crkvi i prema njegovu zamjeniku na zemlji nije bila samo hir zavedenih pojedinaca nego sustavno djelovanje, koje je posljedica masonskog načela: 'Srušiti svaku religiju, a ponajviše onu katoličku'", U tom je kontekstu, fra Blažević naglasio kako je „stogodišnjica postojanja Vojske Bezgrešne, nastale kao reakcija na masonske manifestacije u Rimu 1917. godine…, bile su nam poticaj da ove dvije stvarnosti sagledamo s vremenske distance od stotinu godina. Jesu li stavovi slobodnog zidarstva nepomirljivi s Katoličkom Crkvom? Je li cilj slobodnih zidara uništiti Katoličku Crkvu i zavladati svijetom? Jesu li oni zaista toliko moćni da to i postignu? To su samo polazišna pitanja koja nas žele pripraviti za bolje razumijevanje pokreta Vojske Bezgrešne i obljetnice koju slavimo".

Nadalje je istaknuo kako je domaćin simpozija Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca kroz svoj Centar Hrvatski Areopag za međureligijski dijalog, jer je „Vojska Bezgrešne iznjedrena u srcu Reda franjevaca konventualca kojemu je pripadao i sv. Maksimilijan Kolbe. Suorganizatori su ovog simpozija Nadbiskupijski pastoralni institut Zagrebačke nadbiskupije, Međunarodna i nacionalna središnjica Vojske Bezgrešne, te Hrvatski mariološki institut".

Fra Blažević je pozdravljajući predavače i slušatelje, posebno pozdravio goste među kojima je i saborski zastupnik Ivan Čelić, te najavio dolazak fra Rafaela di Mura, duhovnog asistenta međunarodnog pokreta Vojske Bezgrešne koji je autor knjige „Trijumf ljubavi" u kojoj uspoređuje sv. Maksimilijana Kolbea sa sv. Franjom.

Puno ljudi danas živi u blaženom uvjerenju da stvari za koje oni nisu čuli zaista niti ne postoje. Saznanja koja ćemo steći na ovom Simpoziju mogla bi nekoga isprovocirati da je riječ o pretjerivanju. Nije isključeno da bi možda moglo i do toga doći. Eminentni stručnjaci, međutim, koje smo pozvali na ovaj međunarodni znanstveni simpozij, trebali bi nas preduhitriti da ne skrenemo s provjerljivih činjenica u svijet mašte, rekao je fra Blažević, te izrazio žaljenje što je Veliki meštar slobodnim zidarima u Hrvatskoj zabranio sudjelovanje masonima na ovom simpoziju – čija bi prisutnost, kako je rekao, u nemaloj mjeri pomogla osvijetliti materiju koju se proučava. No, nastavio je „radujem se da su među nama izvrsni poznavatelji ove materije, oni koji su desetljeća svoga života posvetili izučavanju masonerije, koji će nas upoznati s njezinim sadržajem". Podsjetio je da unatoč činjenici da se slobodne zidare svrstava u tajne organizacije, obilna literatura s kojom o njima raspolažemo, otkriva da je malo toga što je u njima tajno. Naime, „postoje tri osnovna izvora informacija o masoneriji ili slobodnim zidarima: literatura koju su iznjedrile slobodnozidarske lože i njihovi članovi. Na hrvatskom jeziku je vodeće ime g. Branko Šömen, vodeći masonski teoretičar, koji je u svojoj sveobuhvatnoj trilogiji iznio povijest slobodnog zidarstva u Hrvatskoj. Potom literatura bivših sljedbenika otklanja veo tajni i na vidjelo iznosi ono što prešućuju masonski autori. Tako je Verbum knjižara iz Splita izdala ispovijest Mauricea Cailleta 'Bio sam mason. Iz tame lože do svjetla vjere' masona ginekologa koji je dosegao 18 stupanj u masoneriji i potom postao katolikom. Dojmljivo je i svjedočanstvo masona Emila Zole koji pred kraj života pristupa Katoličkoj Crkvi. Treći izvor je dragocjena literatura uglednih stručnjaka među kojima, složit ćete se, neosporno prvo mjesto u Hrvatskoj pripada g. Ivanu Mužiću, koji je sudionik i ovoga skupa".

Na kraju uvodnoga slova, fra Blažević je upozorio „ovaj Simpozij nije posvećen slobodnom zidarstvu iliti masoneriji, nego Vojsci Bezgrešne. K tomu, u našem govoru i sudovima na ovom Simpoziju treba radikalno razlikovati stav o masoneriji od stava o masonima. Masonerija je ideologija, filozofsko-religiozni svjetonazor, s kojim se možemo slagati ili ne slagati, dok su masoni naša braća, za koju je Isus Krist prolio svoju krv, stoga je sv. Maksimilijan Kolbe ustanovio Vojsku Bezgrešne s ciljem da moli za obraćenje masona. Kolbeova dramatična smrt u Auschwitzu snažna je poruka koja nam otkriva ljudsko dostojanstvo, našu vrijednost, da 'Bog nije poštedio ni svoga Sina Jedinorođenca, nego ga je za sve nas predao. Masoni su naša braća. Zato o njima govorimo obzirno i s ljubavlju. Moguće je i da sutra netko iz njihovih redova postane član Vojske Bezgrešne što je, smatram, ipak manje važno, makar je baš to žarko priželjkivao sv. Maksimilijan Kolbe. Najvažnije je da i masoni postignu vječno spasenje, a s tom svrhom je osnovana i Vojska Bezgrešne. Rad ovoga Simpozija, o stogodišnjici Gospe fatimske, povjeravam zagovoru Bezgrešne Djevice Marije".

Predstojnik Hrvatskoga mariološkoga instituta dr. sc. fra Ivan Karlić, OFM Conv. je naglasio da se Institut radi važnosti teme rado pridružio organizaciji, jer „koliko mi šutjeli o ovakvim temama, ne znači da se nas one ne tiču. Želja je stoga s pozitivne strane osvijetliti baštinu koju je ostavio sv. Maksimilijan Kolbe, koja i danas živi kroz Vojsku Bezgrešne, ali i posvijestiti one negativne strane tih napada ne samo na Katoličku Crkvu".

Nacionalni duhovni asistent Vojske Bezgrešne fra Zdravko Tuba, OFMConv. je nastavljajući se na prethodnika naglasio, kako nam je svima raditi dugoročno za opće dobro, a „ovi dani nam žele produbiti vrednote koje su vječne, da otkrivamo ono Božje u čovjeku, da živimo za tu stvarnost, te da imamo otvoreno srce za Božju prisutnost".

Na kraju uvodnoga dijela, Zbor Kolbe je izveo službenu himnu proslave stote godišnjice Vojske Bezgrešne napravljenu na tekst sv. Maksimilijana Kolbea, koju je na hrvatskom jeziku glazbeno aranžirala obitelj Bardun. (kta/ika)



