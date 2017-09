Vatikan, 15. rujan 2017.

Papa Franjo je nakon ljetne stanke nastavio slaviti Svetu misu u Domu svete Marte. Na blagdan Uzvišenja svetoga Križa, 14. rujna 2017. Sveti je Otac upozorio na dva moguća duhovna iskušenja: jedno je poimati Krista bez križa, odnosno Krista koji je samo duhovni učitelj, a drugo je iskušenje ono križa bez Krista, a tu je riječ o beznađu, o nekoj vrsti „duhovnog mazohizma“.

Srž Papina razmišljanja je bilo „otajstvo ljubavi“ koje proizlazi iz križa. Polazeći od misnih čitanja toga dana, papa Franjo je nastojao prodrijeti u značenje križa. Liturgijsko slavlje opisuje križ kao stablo, plemenito i vjerno, no nije uvijek lako shvatiti smisao križa. Samo se u molitvi može shvatiti to „otajstvo ljubavi“ – istaknuo je Sveti Otac. Kada Isus želi to objasniti Nikodemu, koristi dva glagola „uzaći“ i „sići“: Isus je sišao s Neba da bismo svi mi mogli uzaći na Nebo. To je otajstvo križa – kazao je Papa.

U prvom misnom čitanju sveti Pavao piše kako se Isus ponizio, „oplijenio“, postao poslušan do smrti, smrti na križu. To je Isusov silazak – nastavio je Sveti Otac – do dna, do poniženja, ispražnjujući se poradi ljubavi, i zbog toga ga je Bog preuzvisio i uzdigao. Samo ako uspijemo shvatiti taj silazak do samoga kraja, možemo razumjeti spasenje koje nam nudi to otajstvo ljubavi.

Međutim to nije lako – primijetio je papa Franjo – jer uvijek postoji napast da uzmemo u obzir samo jednu stranu, ali ne i drugu. Podsjetio je da je sv. Pavao izrekao snažne riječi Galaćanima kada su pali u iskušenje da ne uđu u to otajstvo ljubavi, već su to otajstvo htjeli objasniti. Kao što je zmija zavela Evu; kao što je u pustinji zatrovala Izraelce, tako su i Galaćani bili začarani iluzijom da može postojati Krist bez križa ili križ bez Krista. Papa je potom usredotočio svoju pozornost na ta dva iskušenja.

Prvo je iskušenje Krist bez križa, odnosno poimati Krista kao duhovnog učitelja, koji nas mirno vodi naprijed. Krist bez križa nije Gospodin – upozorio je papa Franjo – on je samo učitelj i ništa više. To je ono što je možda tražio Nikodem, a da to nije znao. To je jedno iskušenje. Da, Isus je doduše dobar učitelj, ali bez križa, jednostavno Isus. Tko vas je začarao tom slikom? Pavao je bio gnjevan kad su mu govorili o Isusu Kristu koji nije raspet. Druga je napast križ bez Krista. Tu je riječ o bojazni da ostanemo na dnu, prignječeni grijehom, bez nade. To je neka vrsta duhovnog „mazohizma“. Samo križ, ali bez nade i bez Krista – rekao je Papa.

No križ bez Krista bi bio u suprotnosti s otajstvom ljubavi, tu bi bila riječ o „otajstvu tragedije“ koje je slično poganskim tragedijama iz antičkog doba. Ali križ je otajstvo ljubavi – nastavio je Sveti Otac – križ je vjeran, plemenit. Danas bismo trebali odvojiti malo vremena te se preispitati: Je li za mene raspeti Krist doista otajstvo ljubavi? Slijedim li Isusa bez križa, duhovnog učitelja koji me samo tješi te mi nudi dobre savjete? Slijedim li možda križ bez Krista, uvijek jadikujući, postajući tako „duhovni mazohist“? Dopuštam li da me vodi to otajstvo poniženja, potpunog ispražnjenja i uzvišenja Gospodinova?

Papa Franjo je zaključio svoju propovijed izražavajući nadu da će Gospodin udijeliti milost ne samo da shvatimo, nego i da potpuno uđemo u to otajstvo ljubavi: srcem, umom i tijelom. (kta/rv)