U prigodi 25. obljetnice biskupskog ređenja mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog, Biskupski ordinarijat u Mostaru organizirao je u večernjim satima, 13. rujna svečanu akademiju.

Dobrodošlicu svim uzvanicima uputio je u ime organizatora generalni vikar iz Mostara mons. Željko Majić. Najprije je poimence pozdravio sve biskupe Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine na čelu s predsjednikom kardinalom Vinkom Puljićem, nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim, zatim veliki broj članova Hrvatske biskupske konferencije na čelu s predsjednikom mons. Želimirom Puljićem, nadbiskupom zadarskim te predstavnika Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda mons. Đuru Gašparovića koji je bio dugogodišnji suradnik biskupa Perića u vremenu dok je vodio Papinski hrvatski zavod sv. Jeronima u Rimu. Pozdravio je i brojne svećenike raznih družbi te velik broj redovnica među kojima su bile i tri provincijalne glavarice. Dobrodošlicu je poželio i brojnim predstavnicima društveno-političkog života na čelu s predsjedateljem predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Dobrodošlicu je uputio i arhijerejskom zamjeniku episkopa Grigorija Radivoju Krulju, mostarskom parohu, i mostarskom muftiji Salemu ef. Dedoviću.

Potom je mons. Majić u svom izlaganju podsjetio na životni put biskupa Perića s posebnim naglaskom na njegovo imenovanje i biskupsko ređenje ratne 1992. godine. Osvrnuo se i na njegovo biskupsko djelovanje iznoseći ono što je učinio na pastoralnom planu zatim na karitativnu i spisateljsku djelatnost kao i na pojedina važna pitanja kojima se bavio kao što je fenomen Međugorja. Na kraju je u ime cijele Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije uputio čestitku biskupu Periću.

Potom je savjetnik Apostolske nuncijature na latinskom pročitao čestitku pape Franje biskupu Periću u povodu 25. obljetnice biskupskog ređenja. Prijevod čestitke na hrvatskom jeziku pročitao je kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog mons. Stjepan Kožul koji je podrijetlom s prostora hercegovačkih biskupija. U svojoj čestitci Sveti Otac je, između ostaloga, napisao: "U obavljanju pastirske službe svim si se silama zalagao za vječno spasenje sebi povjerenih Kristovih vjernika, a bio si i brižljiv u obnavljanju crkvenih zgrada iz ratnih ruševina te si osobito, povezan s Učiteljstvom Crkve, očitovao ljubav i pratio kler kojemu si učvrstio ugled promičući njegov umni i duhovni život i crkvenu stegu." Papa Franjo poželio je da ga, po zagovoru Blažene Djevice Marije, providnosno i milostivo čuva Isus, Dobri Pastir duša, te obiljem višnjih darova osnažuje i obogaćuje. "A svemu tomu neka kao posrednik i svjedok Naše bratske ljubavi bude Apostolski blagoslov, koji, sjećajući te se pri Gospodinovu žrtveniku, rado udjeljujem tebi, svemu kleru i puku povjerenu tvojoj skrbi, moleći od svih vas da se molite za Nas i za Naše petrovsko služenje", stoji na kraju čestitke pape Franje biskupu Periću.

Čestitku u ime Biskupske konferencije BiH uputio je njezin dopredsjednik mons. Tomo Vukšić, vojni biskup u BiH, koji je nekada bio svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Podsjećajući da je biskup Perić za svoje geslo uzeo misao iz Djela apostolskih: „Kroz mnoge nam je nevolje u Kraljevstvo Božje“ (Dj 14,22), istaknuo je da mu se, baš kao što je naslutio, više puta dogodilo, kao i Pavlu, da su se pojavljivali ovozemaljski križevi kušnja. "Često nepredvidivi. Ponekada preteški. A onaj najteži sastoji se od velikoga stradanja vjernika i drugih ljudi na području biskupije i dijeli ga zajedno s cijelom svojom generacijom biskupa iz BiH. Stoga svima njima želimo večeras najiskrenije zahvaliti na vrlo odgojnom primjeru hrabre biskupske vjernosti i otpora zlu", kazao je biskup Vukšić. Naglasio je da je način obnašanja službe biskupa Perića, "prisutnosti križa u njoj, jasnoće govora i plodnosti pisanja", često prožet elementima koji ga čine sličnim upravo Pavlovu stilu, te da je, slično poput Pavla, zbog toga doživio i trpio neutemeljene pogrde, ali je odvažno nastavio iznositi Evanđelje. "Zbog svega toga želio bih vas podsjetiti također na nastavak teksta svetoga Pavla iz već spomenutoga pisma vjernicima u Solun (1 Sol 2,1-12), jer su te riječi vrlo prikladne za ovu prigodu budući da, kako u davnom Pavlovu, tako u Ratkovu današnjem slučaju, sažimaju vrijeme koje apostol ili njegov nasljednik provede među vjernicima, prisutnost križa u tim danima, radost Evanđelja i nadu u spasenje, način i poteškoće apostolova svjedočenja, Božju utjehu i blizinu dobrih ljudi, obvezu da se ugađa Bogu a ne ljudima, da se ne služi laskavim riječima i pohlepom te potrebu da biskup istovremeno bude blag kao majka i zahtjevan kao otac", kazao je, između ostaloga, biskup Vukšić.

Čestitku je uputio i nadbiskup Želimir Puljić koji mu je u prvom redu zahvalio što je toliko puta kao delegat BK BiH sudjelovao na zasjedanjima HBK i aktivno raspravljao, kao i za predavanja, tribine i duhovne vježbe koje je držao biskupima, svećenicima, časnim sestrama i vjernicima laicima u svim biskupijama diljem Hrvatske i BiH. Podsjećajući da je svoje biskupsko služenje mons. Perić započeo u ratno vrijeme u kojem je bombardirana i razarana katedrala i biskupska rezidencija, njegovo "srebrno razdoblje" djelovanja usporedio je s onim iz prvih stoljeća Crkve kad je sloboda kršćanima donijela brojne poteškoće i probleme s kojima su se biskupi morali hrvati. Spomenuo je da se slavljenik se nije dao zbuniti ni unutarcrkvenim teškoćama s kojima se susreo na samom početku službe te da se nije umarao ponavljati ekleziološku istinu da je Crkva ustrojena na posluhu, kao i da je jasno dao do znanja kako ne bi volio „da Hrvati u BiH budu podjarmljeni ni od koga; a niti da oni druge podjarmljuju". Naglasio je i da je biskup Perić bio vrlo kritičan prema svakoj vrsti zastranjivanja, kako u Crkvi, tako i u društvu, ali i odvažan u susretima sa svjetskim moćnicima, te političkim i medijskim manipulatorima javnoga mnijenja, što mu je, kako je kazao, pribavilo brojne kritičare na više područja. "No, to nije umanjilo njegov apostolski žar u radu za odgoj vjernika i navještaj istine. Jer, samo ljudi istine, vjere, molitve i požrtvovne dobrote mogu doprinijeti obnovi i preporodu naroda i svijeta", kazao je zadarski nadbiskup Želimir Puljić koji mu je ujedno zahvalio na jasnoći stavova, odvažnosti nastupa i principijelnosti u načelima.

Svoje čestitke uputio je i apostolski nuncij u Angoli i svetom Tomi i Principu mons. Petar Rajič, sarsenterski naslovni nadbiskup, koji je bio svećenik Trebinjsko-mrkanske biskupije. Također je predstavio novu knjigu biskupa Perića pod naslovom: „Sjeti me se kada u raj dođeš“. Mons. Rajić istaknuo je, između ostaloga, da je ova mjesna Crkva tijekom stoljeća bila obilježena znakom križa, a posebno u moderno vrijeme jer je pretrpjela "neviđeno nasilje i strašne ratove na svom teritoriju, s gubitkom tolikih života klerika i vjernika svjetovnjaka", te podsjetio i da je živjela pod diktatorskim režimima. Spomenuo je da katedralna crkva u Mostaru, posvećena Mariji Majci Crkve 14. rujna 1980., "svjedoči o stalnoj želji svih katolika Hercegovine da budu i ostanu dio jedne, svete, katoličke i apostolske Crkve Isusa Krista, sjedinjene medu sobom i sa Svetim Ocem Papom", a da je trpljenje vjernika i njihovih pastira, osobito biskupa, pridonijelo "čišćenju i rastu vjere u Hercegovini tijekom godina". Naglasio da je da su mnoge i raznovrsne nevolje s kojima se biskup Perić susretao kroz svojih dvadeset i pet godina službe "i koje još uvijek strpljivo i vjerno podnosi", pomogle mnogim vjernicima da "dođu do dubljega poznavanja Krista, njegove Crkve, istinskoga štovanja Boga, protiv nevjerodostojne i opasne pobožnosti, te pravilna značenja služba u Crkvi i njezine uloge u suvremenom društvu". Kazao je da je stoga "dostojno i pravedno" da ova biskupova srebrna obljetnica te godišnjica posvećenja katedralne crkve budu označeni u svjetlu križa i predstavljanjem biskupove nove knjige: "Sjeti me se kada u raj dođeš!" za koju je naglasio da je "sadržajno i duhovno bogata". Istaknuo je da u svakom tekstu knjiga sadrži dionice o križu "koji po uskrsnuću vodi k spasenju i vječnomu životu"! "Naslovi privlače pozornost, a još više raznovrstan sadržaj. Tekstovi su popraćeni vrijednim sakralnim slikama iz biskupijske Galerije, koje obogaćuju djelo i svaka je slika izraz duboke meditacije o životu i djelu Isusa Krista, našega Otkupitelja i Spasitelja potičući na razmišljanje o vjeri Crkve u Kristovo božanstvo, o povijesti katoličke vjere na hercegovačkome tlu, i o nadi budućega života u vječnosti s Bogom", kazao je mons. Rajič koji mu je na kraju izrekao prigodnu čestitku "ponajprije za svjedočanstvo vjere u Trojedinoga Boga, za ispravno tumačenje vjere kao prezbiter, profesor, pisac i pastir, za odanost pravomu nauku Crkve i za obranu Istine i Pravde u trenutcima kada je to bilo nepopularno i izazivalo oporbu kod drugih, kao i za ispravan nauk o štovanju Blažene Djevice Marije i svetaca!"

U ime svih redovnika i redovnica čestitku je uputio predsjednik Konferencije viših redovničkih poglavara i poglavarica fra Miljenko Šteko, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije. Biskupu Periću provincijal fra Miljenko je, u ime čitavoga redovništva u BiH, zahvalio "u zajedničkom izvorištu zova i poziva, u zajedničkome dijeljenju tegoba prenošenja, navještaja i življenja Radosne vijesti" što je "na više načina i mnogo puta, osobito svojim teološkim promišljanjem, bio poticaj redovništvu da ide Kristovim putem" te za "najljepši i najveći dar - podijeljene redove svećeništva i đakonata članovima naše franjevačke provincije u Hercegovini". Podsjećajući da u "hercegovačkoj crkvenoj zbilji nije uvijek sve išlo lako i glatko", kazao je pak da nam je Pavao dao uputu "što je uvjet da i s različitim mišljenjima idemo prema Kristu, čak urastamo u Krista, a to je: djelotvorna ljubav u istini (usp. Ef 4,15). Dao nam Gospodin milost da Njegovu ljubav istinski odjelotvorimo!"

U ime vjernika laika čestitku je izrekao gospodin Mario Glibić, dugogodišnji djelatnik u Biskupskom ordinarijatu u Mostaru.

Na kraju akademije zahvalnu i završnu riječ uputio je biskup Perić. Najprije je sebe nazvao Božjim nevrijednim slugom citirajući riječi iz Euharistijske molitve u Misnom slavlju kada biskup moli: „zajedno sa slugom tvojim papom našim I. i sa mnom, tvojim nevrijednim slugom“. Podsjetio je i na riječi apostola Pavla kada za sebe govori „...ni u čemu nisam manji od 'nadapostola', premda nisam ništa“. Istaknuo je da je, poput sv. Pavla, zahvalan Bogu na njegovoj neizmjernoj ljubavi koji ga je poslao propovijedati, dijeliti Kristova sakramente i upravljati povjerenim biskupijama. Prisjetio se i vremena kada ga je papa Ivan Pavao odlučio imenovati biskupom te kazao kako ga je i ratno vrijeme i sve drugo odvraćalo od toga da prihvati tu odgovornu službu te dodao da ju je prihvatio jer „hodati svijetom ako ne bi imao Papin blagoslov“ odnosno ako mu ne bi bio poslušan. Pojasnio je i razloge radi kojih je uzeo za svoj biskupski moto riječi: „Kroz mnoge nam je nevolje ući u Kraljevstvo Božje“. Progovorio je i o poteškoćama u provedbi dekretu Romanis Pontificibus te o fenomenu Međugorja o čemu je uvijek izvještavao i dogovarao se sa Svetom Stolicom. Uputio je riječi zahvalnosti svima nazočnima kao i svima koji su uputili pisane čestitke na čelu s nadbiskupom metropolitom zagrebačkim kardinalom Josipom Bozanićem.

Tijekom akademije nastupio je katedralni zbor „Marija“ pod ravnanjem don Nike Luburića. (kta)

