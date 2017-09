Mostar, 14. rujan 2017.

U prigodi 25. obljetnice biskupskog ređenja mons. Ratka Perića, biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog, Biskupski ordinarijat u Mostaru organizirao je u večernjim satima, 13. rujna 2017. svečanu akademiju. Čestitku u ime Hrvatske Biskupske konferencije uputio je njezin predsjednik mons. Želimir Puljić, nadbiskup zadarski. Čestitku nadbiskupa Puljića prenosimo u cijelosti:



Prihvatio sam zamolbu generalnog vikara, prečasnoga don Željka Majića, uputiti pozdrav večerašnjem svečaru. I to činim rado s poštovanjem i zahvalnošću, u osobno ime i u ime biskupa HBK.

Što reći u ovoj svečanoj prigodi uz uobičajenu čestitku za srebrni jubilej biskupskoga služenja? Koristim, najprije prigodu od srca zahvaliti Vam, mons. Periću, što ste često kao delegata BK BiH na zasjedanjima HBK nazočili i aktivno raspravljali. Zahvaljujem Vam za predavanja, tribine i duhovne vježbe koje ste držali biskupima, svećenicima, časnim sestrama i vjernicima laicima u svim biskupijama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Lijepo je što ste predavanja iz tih susreta ukoričili i učinili dostupnim svima. Osobito mije bilo drago kad ste pretprošle godine prihvatili prijedlog HBK biti članom mješovite komisije u svezi s blaženim Alojzijem Stepincem, što je bilo vrlo naporno, delikatno i zahtjevno. A hvala Bogu i uspješno privedeno kraju.

Vi ste svoje biskupsko služenje započeli u teško vrijeme rata kao beskućnik, jer u vrijeme ređenja u Neumu, 14. rujna 1992., Vaša je biskupija bila bombardirana i razarana, poput katedrale i biskupske rezidencije. Tada ste izjavili: „granatiranje rezidencije i katedrale je pucanj u srce Crkve u Hercegovini". No, dodali ste da Vas je to prisililo „misliti na nerazorive stanove koje nam Isus priprema kod Oca, više nego na rezidenciju koju obična granata može u hipu pretvoriti u pepeo“. Iako ste bili suočeni s bolju „spaljene zemlje“ i uništavanja rezidencije i druge crkvene imovine, Vi ste znali uzdignuta pogleda misliti i na ono što Isus priprema onima koji mu ostaju vjerni i slijede ga. Nošeni riječima svetoga Pavla, koji je nakon kamenovanja u Listri skupa s Bamabom „učvršćivao duše učenika bodreći ih da ustraju, jer kroz mnoge nam je nevolje ući u Kraljevstvo Božje“ (Dj 14,22), u svom nastupnom govoru izjavili ste kako „čvrsto vjerujete da će Bog svaku našu vjernički podnesenu kušnju pretvoriti u obilan blagoslov“; onako kao što je „zemaljsko poniženje svoga Sina na Kalvariji pretvorio u nebesko Uzvišenje svetoga Križa“. A to je blagdan koji je obilježio početak Vaše službe, a, evo, i Vašu srebrnu godišnjica biskupskoga služenja.

Ovo srebrno razdoblje u kojem ste služili Bogu, Crkvi i narodu po mnogočemu slično je onomu iz prvih stoljeća Crkve kad je sloboda kršćanima donijela brojne poteškoće i probleme s kojima su se biskupi morali hrvati. I dok se u vrijeme progona Crkva morala boriti za golo preživljavanje, u vrijeme slobode suočila se s brojnim herezama i krivim naukom u vlastitom krilu, s vlastitom djecom. Morala je voditi bitku za „očuvanje svetih Tajna naše vjere“. Progonitelji su, dakle, tražili njezin život, a krivovjerci njezinu dušu. Duh Sveti je u tom vremenu pokazao snagu svoje zaštite, pa sačuvao Crkvu od poraza, krivovjerja i očaja. U tim teškim okolnostima uvijek se našao neki biskup ili svećenik koga je Bog uresio učenošću iznad svih krivovjeraca, ali i velikom poniznošću i svetošću. Takve se nazivalom „maljem krivovjeraca“ jer vodili su hrabru borbu za obranu i čistoću svete vjere. Dovoljno je sjetiti se arijanizma koji je nijekao temeljne kršćanskih istina o Presvetom Trojstvu i Isusovu božanstvu. Sabor u Niceji (325.) osudio je Arijeve zablude, te formulirao vjerovanje koje i danas molimo. A junak i svetac toga sabora bio je veliki sveti Atanazije koji je u obrani spomenutih istina morao puno pretrpjeti. Pet puta je išao u progonstvo i vraćao se. Jer, Arijeve pristaše podvaljivali su mu krivi nauk i koješta drugo. Dapače, išli su tako daleko da su ga optužili za ubojstvo svećenika Arsenija kojemu je on navodno „odsjekao lijevu ruku“, te „nasilništvo nad nekom ženom“ koja je protiv Atanazija krivo svjedočila. Dokazana je Atanazijeva nevinost koji je svojim stavom, naukom i trpljenjem izvršio uzvišeni zadatak: Sačuvao je pravovjerje i uspostavio mir u Aleksandriji.

Vas je, dragi preuzvišeni mons. Periću, za mostarsko-duvanjskog biskupa trajnog upravitelja Trebinjske biskupije imenovao sveti Ivan Pavao II. koji se u svom dugogodišnjem pontifikatu odlučno hrvao s brojnim ideologijama i krivim antropologijama, za koje se može reći da su hereze našega vremena. Posebice je bio neustrašiv i nepopustljiv prema svim vrstama lažnih ideologija i zavođenja ljudi. I nije se umarao govoriti o Bogu koji ne prolazi, dok obličje ovog svijeta prolazi. Obraćao se svima, pozivao i poticao neka ne podlegnu naučavanju krivih antropologija koje su u Europi cvale nakon Francuske revolucije, a cvjetaju i danas. To su: Pozitivizam koji se temeljio samo na znanju, liberalizam koji se temeljio na imanju, marksizam koji se temeljio na moći države, partije i politike, te rodna ideologija (teorija genderizma) koja niječe narav koju čovjek rađanjem dobiva.

Crkva u Hercegovini zahvalna je Bogu što je koncem XX. i početkom XXI. stoljeća imala „suvremenoga Atanazija“ u osobi mons. Ratka Perića koji već 25 godina ne boji se javno reći što ga smeta i zbunjuje, kako unutar Crkve, tako i u društvu. Iz tih njegovih uradataka, konferencija, polemika, razgovora i dopisa osjeća se tjeskoba pastira kojega posebice muči činjenica da je otpisivanje Boga ušlo u „program ljudskog umovanja“, a grijeh, nemoral i korupcija „stekli pravo građanstva“. Slavljenik se nije dao zbuniti ni unutarcrkvenim teškoćama s kojima se susreo na samom početku službe („hercegovački slučaj“ i problem „ukazanja Gospe u Međugorju“). No, on se nije umarao ponavljati ekleziološku istinu da je Crkva ustrojena na posluhu, pa ne smije dopustiti da je kompromitira neposluh, razdor i bunt vlastite djece. Jer, to nije u duhu Isusove zamisli o otajstvu Crkve koju je on osnovao.

Gledom pak na aktualna pitanja i sudbinu naroda i Crkve na tlu BiH, mons. Perić je jasno dao do znanja kako ne bi volio „da Hrvati u BiH budu podjarmljeni ni od koga; a niti da oni druge podjarmljuju". „Suopstojnost, suživot, suradnja i ravnopravnost"" četiri su vrjednote kojih se temelji nalaze u „katoličkoj vjeri i zdravoj hrvatskoj savjesti“, pisao je svojevremeno mons. Perić.

No, dok se Crkva zalaže „za zemaljsku domovinu", ona „svom dušom zagovara i upućuje ljude na onu nebesku". Zbog toga je naš slavljenik bio vrlo kritičan prema svakoj vrsti zastranjivanja, kako u Crkvi, tako i u društvu. Ali, i odvažan u susretima sa svjetskim moćnicima, te političkim i medijskim manipulatorima javnoga mnijenja. To mu je, kao što znamo, pribavilo brojne kritičare na više područja. A u zadnje vrijeme i bezočne klevetnike koji ne prežu ni od čega; pa čak ni od klevete o suradnji s „Komitettom ruske državne sigurnosti", s KGB-om.

No, to nije umanjilo njegov apostolski žar u radu za odgoj vjernika i navještaj istine. Jer, samo ljudi istine, vjere, molitve i požrtvovne dobrote mogu doprinijeti obnovi i preporodu naroda i svijeta.

Zahvalni na jasnoći stavova, odvažnosti nastupa i principijelnosti u načelima kličemo večerašnjem svečaru: „Vivat, crescat et floreat!" Živjeli srebrni biskupe hercegovačkih biskupija, mons. Ratko Periću!