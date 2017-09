Varšava, 14. rujan 2017.

U Kompendiju socijalnoga nauka Crkve ljudska su prava opisana kao univerzalna, neotuđiva i nepovrediva – istaknuo je nadbiskup Janusz S. Urbanczyk, stalni predstavnik Svete Stolice, govoreći 11. rujna na otvorenju Susreta o ljudskoj dimenziji u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS), koji se, do 22. rujna, održava u Varšavi. Ljudska su prava univerzalna, jer se primjenjuju na sva ljudska bića bez obzira na vrijeme, mjesto i subjekt – napomenuo je nadbiskup. Ta su prava neotuđiva, budući da nitko – tkogod on bio – ne može legitimno lišiti druge tih pravâ, jer bi to bilo u protivnosti sa samom njihovom naravi – dodao je nadbiskup.

Vatikanski je predstavnik podsjetio kako je Sveta Stolica više puta izrazila zabrinutost zbog uklanjanja tih pravâ iz njihova konteksta; te zbog ograničavanja područja primjene i nijekanja njihove univerzalnosti u ime različitih kulturalnih, političkih i društvenih stajališta. Slično ponašanje, poput onoga koje ljudska pravâ i temeljne slobode smatra povlasticama dobivenim od države, a koje se mogu opozvati kad se to učini potrebnim, čine trajnu štetu samoj zamisli o ljudskim pravima, i zacijelo priječe ljudima njihovo uživanje – napomenuo je nadbiskup Urbanczyk.

Navodeći potom riječi pape Franje iz njegove prve poruke za Svjetski dan mira, u kojoj je istaknuo kako se čini da na više strana svijeta nema kraja teškim kršenjima temeljnih ljudskih pravâ, nadbiskup je kazao da Sveta Stolica vjeruje kako je za postizanje rezultata potrebno da se ljudska prava ne promiču samo riječima, nego ih valja primijeniti. Stoga susret o ljudskoj dimenziji smatra važnim čimbenikom strukture Organizacije za europsku sigurnost i suradnju koja se nalazi u idealnom položaju za promicanje ljudskih prava, za njihovu toliko potrebnu zaštitu i kažnjavanje njihova kršenja – istaknuo je nadbiskup Urbanczyk. (kta/rv)