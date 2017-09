Zagreb, 13. rujan 2017.

Izložba pod nazivom „Napredak: 1990. – 2015.", organizirana u suradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Hrvatskoga kulturnog društva Napredak, otvorena je u utorak 12. rujna 2017. u velikome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Izložba, osmišljena u povodu 115. obljetnice utemeljenja HKD-a Napredak, donosi retrospektivu objavljenih izdanja toga društva iz fonda NSK-a, a vezanih uz bogato Napretkovo kulturno djelovanje, počevši od njegove obnove 1990. do 2015. godine. Prati je i istoimeni katalog koji sadržava 63 bibliografske jedinice, tj. opise izložaka s preslikama različitih korica i naslovnica, kao i bibliografiju svih Napretkovih izdanja od 1990. do 2015. Potvrda je to uspješne suradnje ovih dviju institucija jer je Napredak stogodišnjicu svojega postojanja 2002. godine također svečano obilježilo u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

O dugogodišnjoj uspješnoj suradnji NSK-a i Napretka uvodno je govorila glavna ravnateljica Knjižnice dr. sc. Tatijana Petrić. Zahvalila je svima koji su pridonijeli ovoj manifestaciji, a ponajviše autoru izložbe i uredniku popratnoga kataloga dr. sc. Ivanu Kosiću.

Dugogodišnji predsjednik Društva, izvanredni profesor na KBF-u u Sarajevu prof. dr. sc. Franjo Topić prisjetio se najrazličitijih uvjeta u kojima je djelovala Napretkova središnjica u Sarajevu, kao i podružnice svih ovih godina, osobito onih teških ratnih, te je zaključio kako su opstali zato što „Napretkova humana ideja nikada nije potrošena": „Napredak nije stao ni u ratnim vremenima. Novine su o nama pisale da radimo usred rata kao da rata i nema. U Napretku oduvijek djeluju volonteri, ovdje se radilo i radi isključivo iz ljubavi. Nikad nismo priznavali nemoguće. I pobijedili smo!" O teškom vremenu današnjice Topić je zaključio: „SMS i digitalne tehnologije danas pokušavaju zamijeniti knjigu, ali nema pravoga znanja bez knjige! Mi se u Napretku opet ne mirimo sa situacijom. Radimo što najbolje možemo i ne čeznemo za švedskim ili švicarskim modelom života, nego iz danih okolnosti pokušavamo izvući najbolje. Nikomu nismo pomogli da ode s rodne grude, ali smo sigurno mnogima pomogli da ostanu. Već sam 1992., u jeku rata, izjavio da u sukobu oružja i ideja, uvijek pobjeđuju ideje. Umijeće je sve! Napredak se bavi kulturnim radom i trudi se to raditi vrlo pristojno. Imamo ugled svugdje u svijetu kao 'sveljudsko društvo'. Zato, budemo li svi radili najbolje što možemo ono što znamo – vjerujte, svi ćemo osjetiti napredak."

Inače, Hrvatsko kulturno društvo Napredak utemeljeno je 1902. godine radi pružanja potpore obrazovanju mladih. Društvo je do 1949. školovalo ili potpomoglo školovanje približno 16 000 učenika i studenata, među kojima su bili i književnik Ivo Andrić ili kemičar Vladimir Prelog, poznati dobitnici Nobelove nagrade, ali i mnogi drugi slikari, pjesnici i ostali koji su svojim životom i djelovanjem bitno pridonijeli kulturnom i znanstvenom naslijeđu ovoga područja. Društvu je 1949. zabranjen rad, a obnovljeno je 1990. godine. Od tada do danas Napredak je podijelio više od 2850 stipendija i potpora, objavio više od 550 knjiga, a ilustrativan je podatak da danas u samo jednoj godini (2015.) održi oko 600 kulturnih manifestacija, u prosjeku dvije dnevno, diljem svojih 65 podružnica u Hrvatskoj i BiH. HKD Napredak prostire se i na Austriju, Njemačku, Kanadu i Sjedinjene Američke Države.

Izložba ostaje otvorena do 29. rujna, a iz HKD-a Napredak ovom prigodom pozivaju sve podupiratelje i simpatizere da se odazovu na humanitarni koncert, koji će se održati u HNK-u Zagreb 7. listopada 2017. s početkom u 20 sati, jer je se sav prihod od ulaznica namijenjen Napretkovu fondu za stipendiranje studenata. (kta/ika)