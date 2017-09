Zagreb, 12. rujan 2017.

U povodu središnjih događanja proslave 100 godina Vojske Bezgrešne, u samostanu franjevaca konventualaca na Svetom Duhu u Zagrebu u utorak, 12. rujna 2017. održana je konferencija za medije.

U uvodnom dijelu, fra Ljudevit Maračić, prof. bivši provincijalni ministar, a sada provincijski arhivar predstavio je Vojsku Bezgrešne. Podsjetio je na okolnosti u kojima je prije sto godina, točnije 17. listopada 1917. godine u Rimu nastala Vojska Bezgrešne.

„Tada još klerik fra Maksimilijan Kolbe zajedno s grupicom kolega potaknut događajima u Rimu odlučio osnovati marijanski pokret koji bi se temeljio na molitvenom, ali i na akcijskom području. Time je pokušao odgovoriti na izazove koje su masoni, a i neki drugi postavljali“ rekao je fra Maračić, te pojasnio, kako je te masonerija slavila 200 godina svoga osnutka. Posebno je protiv katoličke Crkve bila aktivna francuska loža Velikoga Orijenta pod koju su spadali i tadašnji talijanski, pa i jugoslavenski masoni. „Masoni su posebno bili usmjereni na Katolički Crkvu koju su smatrali kočnicom napretka. Za svoj jubilej odabrali su baš Rim, te su se okupili na Trgu sv. Petra s transparentima, među kojima su posebno upadni bili oni natpisima kako će tom mjestu 'zavladati uskoro sotona'“. Nadalje je fra Maračić naglasio, kako je sve to Maksimilijan Kolbe kao student jako emotivno doživio, te je razmišljao što bi se tomu kao odgovor mogao ponuditi. „Došla mu je ideja, a u to vrijeme je bila jako naglašena Marijanska era, sjetimo se samo Lurda, i Fatime, a i sam odan Mariji pronašao je rješenje koje pokušao prvo ponuditi unutar svoje redovničke zajednice, Reda franjevaca konventualaca, sa željom da se proširi po čitavome svijetu. To je ta Vojska Bezgrešne koja pomalo nosi bojovni naziv, jer 'vojska' podsjeća na bitke, ratove. No, on je zamislio u jedno neratobornom smislu suprotstaviti se masoneriji i drugim protivnicima Crkve“. Fra Maračić je dodao, kako je Kolbe zamislio da se formiraju centri, „Gradovi Bezgrešne“. Sam je kao misionar otišao u Japan, Kinu, Indiju. „Njegova životna nit je prekinuta mučeničkom smrću 1941. u Auschwitzu, ali se ideja Vojske Bezgrešne razvija do današnjih dana“.

Provincijalni ministar Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca dr. sc. fra Josip Blažević predstavio je cjelokupni program proslave 100 godina Vojske Bezgrešne u Hrvatskoj. Naglasio je, kako su programom obuhvaćena četiri glavna događaja, od kojih je jedno već održano u svibnju mjesecu. Riječ je o hodočašću članova i simpatizera Vojske Bezgrešne, njih oko 350 u Fatimu i Lurd. Podsjetio je, kako je Fatima na osobit način vezana uz život sv. Maksimilijana Kolbea, jer se 1917. ukazuje Gospa. K tomu, Maksimilijan Kolbe je često spominjao Francusku i Katarinu Laboure i čudotvornu medaljicu.

Drugi događaj je Međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom „Vojska Bezgrešne i masonerija“ koju zajedno organiziraju Međunarodna središnjica Vojske Bezgrešne, Hrvatski nacionalni centar Vojske Bezgrešne, Hrvatski areopag – Centar za međureligijski dijalog Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Hrvatski mariološki institut i Nadbiskupijski pastoralni institut.

Kad govorimo o simpoziju, želio bi naglasiti našu želju da na njemu sudjeluju i masoni, što je u počecima bilo i dogovoreno, no oni su u međuvremenu odjavili svoje sudjelovanje, što nam je žao, rekao je fra Blažević, te podsjetio, kako su oni samo polazišna točka u dijalogu. „Kao što znamo, Vojska Bezgrešne nastaje kao svojevrsna reakcija na okolnosti onoga vremena u kojemu je živio Maksimilijan Kolbe“, ali „masoni nisu ključni element cijeloga simpozija. Bilo bi lijepo da jesu prisutni, s naše strane ostaje otvorena mogućnost, no sa strane hrvatski masona nemamo takvu potvrdu“. Program simpozija dostupan je na mrežnoj stranici https://www.areopag.hr/vijest/vojska-bezgrjesne-i-masonerija.

Nadalje, uz proslavu je istaknuo i Nacionalni susret članova Vojske Bezgrešne, koji se po prvi puta organizira. Fra Blažević je podsjetio, kako Vojska Bezgrešne u Hrvatskoj postoji od 1931., a danas ima oko 3500 članova, dok na svjetskoj razini broji oko 6 milijuna. Nacionalni susret će se održati 23. Rujna u crkvi sv. Antuna Padovanskoga. Počinje u 10 sati klanjanjem a potom se će se u 11 sati održati svečano euharistijsko slavlje, koje će kako je programom predviđeno predvoditi zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić. U ovoj prigodi, hrvatski franjevci konventualci će proslaviti svoj Dan, o blagdanu sv. Jeronima, a trojica članova Provincije proslavit će jubileje. Fra Ambroz Knežić (nekadašnji misionar u Zambiji, sada u mirovini) proslavit će 50 godina zavjeta, a 25 godina misništva fra Miljenko Hontić (generalni asistent Reda franjevaca konventualaca za Srednju Europu) i fra Tomislav Cvetko (misionar u Danskoj). U 14 sati na programu je svečana akademija. U ovoj prigodi, fra Blažević je unaprijed zahvalio na svom angažmanu Zboru „Kolbe“ koji će sudjelovati u oblikovanju glazbenoga dijela proslave. Podsjetio je na njihovu uspješnicu mjuzikl „Uskrsli“, te najavio novi mjuzikl o životu sv. Antuna Padovanskoga.

Kao posljednje događanje u okviru proslave, fra Blažević je najavio zahvalno hodočašće članova i simpatizera Vojske Bezgrešne u Rim, od 13. do 21. listopada. Znakovitim je ukazao na činjenicu kako je proslava započela u marijanskom mjesecu, svibnju, a završava također u marijanskom mjesecu, listopadu. U Rimu će se hrvatski hodočasnici uključiti u središnju proslavu 100 godina Vojske Bezgrešne na razini Reda franjevaca konventualaca. U Rimu će se održati i međunarodni simpozij, na kojem će sudjelovati i neki članovi Provincije.

Na kraju je skrenuo pozornost na prigodna izdanja kojima se želi predstaviti život sv. Maksimilijana Kolbea, čovjeka dijaloga. Riječ je o prvom svesku Spisa sv. Maksimilijana Kolbea „Pisma“ u prijevodu na hrvatski jezik, te o knjizi Raffaela Di Mura „Trijumf ljubavi“ koja uspoređuje život sv. Maksimilijana Kolbea i sv. Franje Asiškoga polazeći, što je kuriozitet, od grafološke analize njihovih rukopisa.

Na kraju se fra Blažević ponovno osvrnuo na masone, te rekao „masoni nam prigovoriše, da smo mi udruga koja se bori protiv masonerije. No, to je sasvim kriva interpretacija, i upravo zbog toga je potrebno sjesti i razgovarati, jer Maksimilijan Kolbe je uveo molitvu 'O Marijo bez grijeha začeta moli za nas koji se tebi utječemo i za sve one koji se tebi ne utječu, a

naročito za neprijatelje Svete Crkve“. Fra Blažević je pojasnio „ne moli se za nekoga koga mrziš“, a Maksimilijan Kolbe moli za obraćenje masona i svih ostalih nevjernika, „jer on želi sve ono lijepo, božansko što je doživio proširiti na cijeli svijet. Sjetimo se njegovih prvih ukazanja Gospinih kao dječaku“.

Voditeljica Zbora „Kolbe“ Iva Bardun novinare je upozna s doprinosom Zbora ovoj proslavi. Naglasila je, kako sama proslava na međunarodnoj razini ima svoju himnu koju su pojedini nacionalni centri preveli na nacionalne jezike. „Zbor 'Kolbe' je napravio prepjev na hrvatski jezik, te aranžman koji je u duhu 'zbora'“, rekla je. Nadalje je spomenula izvođenje mjuzikla „Život za život“ u dvorani sv. Franje (Sveti Duh 31) 21. i 22. rujna u 20 sati. Podsjetila je, kako se mjuzikl izvodi već šestu sezonu, od prve izvedbe u režiji Rikarda Simonellija, do ove sadašnje čiju režiju potpisuje Robert Bošković, a izvodi trideset članova Zbora. Bardun je važnim naglasila uvođenje „Kolbeovskoga“ i uopće katoličkoga duha u glazbu i kazalište, tj. da ne ostane samo vezan uz molitvene zajednice. U tom je kontekstu spomenula i inicijativu koje je pokrenula Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca „Festival kršćanskoga filma“ koji je ove godine održan po treći put. Istaknula je,i da će Zbor „Kolbe“ s orkestrom, te još tri zbora koji su vezani uz Vojsku Bezgrešne (zborovi iz Šibenika, Vinkovaca i Novog Marofa) animirati euharistijsko slavlje središnje proslave 100 godina Vojske Bezgrešne, 23. rujna u crkvi sv. Antuna Padovanskoga u Zagrebu. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

