Skopje, 9. rujan 2017.

U katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju, na blagdan Male Gospe 8. rujna 2017., skopski biskup i apostolski egzarh mons. Kiro Stojanov predslavio je svečano Euharistijsko slavlje za Domovinu prigodom Dana neovisnosti R. Makedonije.

Uz biskupa Stojanova bili su skopski župnik don Davor Topić, dekan apostolskog egzarhata o. Zoran Stojanov, ravnatelj Caritasa mons. Antun Cirmotić, te još desetak svećenika. Također na Misi su prisustvovali članovi diplomatskog zbora, rektor Sveučilišta u Skopju prof. dr. Nikola Jankulovski i predstavnica Komisije za vjerske zajednice Nataša Nikiforović.

U prigodnoj propovijedi biskup Stojanov je kazao: „Skupili smo se da proslavimo Dan državnosti R. Makedonije i kao kršćani dajemo osobni doprinos prema najvećem bogatstvu što je Bog dao čovjeku, a to je dom i Domovina. Ovaj naš skup je čin zahvalnosti i čin molitve. Svatko od nas je rođem u konkretnom vremenu, u konkretnoj obitelji, konkretnom društvu i na konkretnom mjestu i zbog toga može da kaže: moj život, moja obitelj, moj grad i Domovina“.

„Kao biskup i kao predstavnik Katoličke crkve skromno, ponizno, no autentično želim da predočim što mi vjernici smatramo da je istina i život. Za nas Domovina je svetinja. Ova Domovina nije niti najrazvijenija zemlja, niti najbogatija, a nije niti najperspektivnija, no ona je naša. Moja majka može da bude sveučilišni profesor ili nepismena seljanka, no ona je moja majka. Teško meni ako padnem toliko nisko pa da se sramim svoje majke, da se udaljim od nje. Moja majka je moja svetinja, ona je rodila mene i ja ne bi mogao da budem ja, da nije nje. I ova naša Domovina je naša majka i zato ne možemo i ne smijemo niti da se nje sramimo, niti da je zapostavimo. Tu postoji samo jedan stav, a to je da volimo svoju zemlju kao svoju majku. Ne lažimo svoju majku, nego ljubeći je pomozimo joj da živi. Taj proces ljubavi što postaje djelo, nazivamo brigom za opće dobro. Svaki član ove društvene zajednice pa ako je i građanin periferije, pa sve do Predsjednika države, svi podjednako smo pozvani na ljubav i istinu prema Makedoniji i brizi za njeno opće dobro. Kad kažem opće dobro, onda je to moj doprinos, ne meni da bude dobro, nego nama da bude dobro“.

„Naša Domovina i s imenom i prezimenom je Republika Makedonija. Kao što može da se vidi od ove percepcije za domovinu, svaki sebični centrirani interes je isključen. Oni koji su izabrani na čelo ove zajednice važno je da shvate, a i mi s njima, da imamo samo jedan cilj, a taj je da pomognemo svima zajedno i svakom pojedincu, da gradimo opće dobro. Dopustite mi da vam kažem da mi kao mala zajednica Katoličke crkve želimo u našoj Domovini Makedoniji da budemo ljubav i srce. Uvijek ćemo biti s našim molitvama i s istinom stremiti da postignemo opće dobro za sve ljude u našoj Domovini Makedoniji,“ kazao je biskup Stojanov. (kta)



foto