Bogota, 8. rujan 2017.

Papa Franjo predvodio je 7. rujna 2017. u popodnevnim satima svoju prvu Misu tijekom apostolskog pohoda u Kolumbiju u Parku Simon Bolivar na kraju svoga drugog dana petodnevnog pohoda toj južnoameričkoj zemlji. Po dolasku na oltaru na otvorenom, nakon što se provezao u papamobilu među mnoštvom, Papu je dočekala skupina invalida.

„Ovaj ljubljeni grad, Bogota, i ova prelijepa zemlja, Kolumbija, predstavljaju mnoge ljudske scenarije opisane u Evanđelju. Ovdje se nalaze mnoštva koja žude za riječju života, koja će prosvijetliti svojim svjetlom sve napore i pokazati smisao i ljepotu ljudskog života. Ta mnoštva muškaraca i žena, djece i starijih osoba nastanjuju jednu zemlju neopisive plodnosti, koja bi mogla dati plodove za sve", rekao je Papa u homiliji na Misi na kojoj je sudjelovalo nepregledno mnoštvo vjernika koje se okupilo u parku unatoč jakoj kiši koja je počela padati upravo netom prije početka Mise.

Ali i u Kolumbiji, kao i u drugim dijelovima svijeta, nastavio je Papa, „postoje guste tmine koje prijete i razaraju života: tama nepravde i društvene nejednakosti; korupcijska tama osobnih ili grupnih interesa onih koji na sebičan i neobuzdan način troše ono što je namijenjeno dobru sviju; tama nepoštivanja ljudskog života koja svakodnevno odnosi živote tolikih nevinih, čiji krik vapi u nebo; tama žeđi za osvetom i mržnjom koja okrvavljuje ruke onih koji sami uzimaju pravdu u svoje ruke; tama onih koji su neosjetljivi na patnju i bol tolikih žrtava". Sve te tmine Isus raspršuje i uništava svojom zapovijedi na Petrovoj lađi: „Izvezi na pučinu".

„Mi se možemo zaplesti u beskonačne rasprave, zbrajati neuspjele pokušaje i nabrajati napore koji su bili uzaludni. Poput Petra, znamo što znači raditi i ne polučiti nikakav rezultat", rekao je Papa. Ali Isusova zapovijed Petru da ponovno baci mreže nije upućena samo njemu. „On je bio taj koji je izvezao na pučinu, baš kao što su učinili oni koji su u vašoj domovini prvi prepoznali ono što je najhitnije, oni koji su preuzeli inicijative mira i života. Baciti mreže podrazumijeva odgovornost", rekao je Papa istaknuvši kako je kolumbijsko društvo pozvano postati „snažna mreža koja će obuhvatiti sve u jedinstvu, radeći na obrani i očuvanju ljudskog života, osobito kad je najkrhkiji i najranjiviji: u majčinu krilu, u djetinjstvu, u starosti, u stanjima invalidnosti i u situacijama društvene marginaliziranosti. I mnoštva koja žive u Bogoti i Kolumbiji mogu postati prave zajednice, žive, pravedne i bratske, ako slušaju i prihvaćaju Božju riječ". „U tim evangeliziranim mnoštvima – nastavio je Papa – poniknut će mnogi muškarci i žene koji su postati učenici koji će, uistinu slobodna srca, slijediti Isusa, muškarci i žene kadri ljubiti život u svim njegovim fazama, poštivati ga i promicati. Postoji potreba da jedni druge zovemo, da jedni drugima šaljemo znakove, poput ribarâ, da se ponovno smatramo braćom, suputnicima, članovima onog zajedničkog poduhvata koji je domovina". „Pozvani smo dozivati jedni druge da nitko ne ostane prepušten na milost i nemilost oluji; uvesti u lađu sve obitelji, to svetište života; otvoriti prostor zajedničkom dobru iznad sitnih i pojedinačnih interesa, preuzeti brigu za najslabije promičući njihova prava", rekao je Papa ukazavši na Petrov primjer koji „poznaje svoju malenost, veličinu Božje riječi i Isusova djelovanja, poznaje vlastite krhkosti, svoje guranje u prvi plan i uzmicanje, kao što to poznajemo i mi, kao što to poznaje povijest nasilja i podjele u vašem narodu koja nas nije uvijek našla spremna dijeliti lađu, oluje, nesreće".

„Kao što je pozvao Šimuna Petra, tako Isus poziva i nas da izvezemo na pučinu, potiče nas da dijelimo rizik, da ostavimo svoje egoizme i da ga slijedimo; da odbacimo strahove koji ne dolaze od Boga, koji nas koče i priječe da hitno prionemo izgrađivanju mira i promicanju života", zaključio je svoju homiliju Papa. (kta/ika)