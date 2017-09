Zagreb, 8. rujan 2017.

Fotografija i početak opširnog izvještaja sa središnjeg Misnog slavlja u sklopu tradicionalne proslave Presvete Krvi Kristove u Ludbregu dominiraju na naslovnici novoga broja Glasa Koncila, 36. u 2017. godini, s nadnevkom od nedjelje 10. rujna. U novome broju Glasa Koncila objavljen je, nakon ljetne stanke, i njegov mjesečni magazin "Prilika", čija naslovnica najavljuje opsežni prilog o zdravstvenim rizicima vezanim uz sveprisutnu uporabu plastične ambalaže.

Čitatelji mogu u cijelosti pročitati propovijed – u proteklim danima u medijima u dobroj mjeri izmanipuliranu – ovogodišnjeg predvoditelja središnjega slavlja u Ludbregu, biskupa Egidija Živkovića. A on je, između ostaloga, rekao: "Političari i odgovorni u društvu, pitam vas kao neutralan europski čovjek: Kada ćete imati hrabrosti staviti lustraciju pred oči Hrvatske i lice Europe? Ne možete živjeti i raditi u trajnom neprijateljstvu. S pravom vas narod i branitelji smatraju odgovornim za podjele u ovoj zemlji. Ljudi opravdano sumnjaju da štitite one koji imaju krvave ruke i prljave prste."

Upravo se tim medijskim manipulacijama biskupove propovijedi u redovitome komentaru bavi urednik Glasa Koncila mons. Ivan Miklenić. Citirajući dijelove propovijedi mons. Živkovića, urednik pokazuje ciljanu tendencioznost mnogih medija u prikazivanju biskupovih poruka. Bavi se i devizom prema kojoj se od prošlosti treba okrenuti budućnosti, kako bi istaknuo važnost sadašnjega časa. "Potpuno je neprihvatljivo kad se prizivanjem gledanja u budućnost potiče i na neki način prisiljava na zaborav sadašnjega povijesnoga trenutka, tj. na nemarenje za sadašnje stvarno stanje na različitim područjima društvenoga života, jer djelovanje u sadašnjosti bitan je preduvjet da bi se išta promijenilo, da bi se išta pokrenulo nabolje", kaže između ostaloga urednik Miklenić.

Iz života Crkve u Hrvatskoj Glas Koncila u novome broju donosi, među ostalim, izvještaj o misi za nevine žrtve komunističkog ražima kod Husine jame na Kamešnici koju je predvodio vojni biskup Jure Bogdan te izvještaj sa zadušnice za dvanaestoricu vatrogasaca koji su poginuli prije deset godina gaseći požar na otoku Kornatu. "Vodi li pohlepa one koji odlaze iz Slavonije?", naslov je izvještaja (i pitanje koje je u propovijedi postavio biskup Škvorčević) s godišnje proslave Gospe od Suza u Pleternici. Misu je na tom mjestu predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. Na stranicama posvećenim životu Crkve u svijetu objavljen je prilog u povodu 20. obljetnice smrti sv. Majke Terezije.

Kako to izgleda biti nevin a usprkos tome biti spektakularno uhićen; kako kad robija postane životna škola, još jedna diploma; i kako kad su počinitelji još uvijek povlašteni? Na ta i brojna druga pitanja u redovitome intervjuu u novome broju Glasa Koncila odgovara mr. Marko Grubišić, predsjednik Hrvatskoga društva političkih zatvorenika, koji je 1982. godine sa skupinom drugih studenata uhićen u studentskome domu Lašćina u Zagrebu te osuđen. Između ostaloga sugovornik kaže: "Po zadnjoj rekonstrukciji Službe državne sigurnosti, tj. Udbe, zaključno sa 31. prosinca 1990., od njihova 851 djelatnika u tom trenutku, njih 754 prešla su u nove hrvatske službe: SZUP, SIS, HIS, pa kad se to pomnoži sa suradnicima i ešalonom doušnika, i to na visokim pozicijama u politici, gospodarstvu, osobito financijskim institucijama i drugdje, dobije se odgovor na mnoga pitanja koja se stalno nameću!"

Rubrika "Vjernici laici aktivni u Crkvi" ovoga puta predstavlja Hrvoja Krnića, voditelja odreda katoličkih skauta u župi Pohođenja BDM u Njivicama u Šibeniku. Krnićevo svjedočanstvo posebno je zanimljivo zato što on, kao što kaže, od vjernosti u dobru i zlu koja se obećaje u času sklapanja kršćanske ženidbe, "sada baštini zlo". Civilno je rastavljen, a svoj roditeljski i vjernički život nastoji oblikovati živeći – kako kaže – "u poslijebračnoj čistoći".

Redovita reportaža vodi čitatelja Glasa Koncila u vrlo vitalnu (u svakom pogledu, pa i demografskom) župu i svetište Gospe od Otoka u Solinu, zajednicu koja će sljedeće godine ugostiti Treći nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji.

Početak školske i akademske godine bio je povod Glasu Koncila da svojim čitateljima posreduje spoznaje i promišljanja dr. Šime Šokčevića, filozofa s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu. Sugovornik promišlja o temi obrazovanja interpretirajući poznatoga engleskoga obraćenika, kardinala i blaženika Johna Henryja Newmana. "Pravo znanje je mudrost", urednički je naslov priloga u Glasu Koncila.

Suočena s poplavom internetskih savjeta i sadržaja koji nisu u duhu vjere, skupina vjernica pokrenula je portal "Žena vrsna". Portal je pomogla predstaviti njegova glavna urednica Katarina Matijaca. Da su urednicama važne obiteljske vrednote, svjedoči i sljedeći podatak: deset njih koje su majke zajedno imaju 39-ero djece!

Dubrovnik je završno odredište "Marijanskoga zavjeta za domovinu", hodočašća dugačkog 1700 kilometara koje povezuje cijelu Hrvatsku i značajna mjesta hrvatskog katoličkog bića u BiH. Cijeli taj hodočasnički put ove je godine prošao Mirko Balov, koji u Glasu Koncila svjedoči o svom hodočasničkom ali i životnom putu.

Pod naslovom "Tito je prošlost" Đurđica Ivanišević Lieb, autorica rubrike "Zapažanja", iz hrvatskog medijskog prostora izdvaja teme kao što su vizualni identitet nedavnog prosvjeda "Antifašizam je moj izbor", početak škole gledan očima prvašice te pretjerana izloženost djece modernim komunikacijskim tehnologijama, a odgovara i na pitanje gdje je najteže do posla u Hrvatskoj. (kta/ika)