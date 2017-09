Skadar, 8. rujan 2017.

Mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela u BiH uputio je čestitku s. Jeronimi Juroš, FDC i redovničkoj zajednici Kćeri Božje Ljubavi prigodom proslave srebrnog jubileja djelovanja sestara Kćeri Božje ljubavi u Albaniji. Pismo mos. Tunjića prenosimo u cijelosti:



Poštovana s. Jeronima!

Na blagdan Rođenja BDM - 8. rujna ove godine Vi i Vaša redovnička zajednica Kćeri Božje Ljubavi slavite 25. godina misijskog djelovanja u Albaniji. Uspoređujući to s obljetnicama koje slave Vaše zajednice na drugim mjestima i inače u povijesti katoličke Crkve i nije to, brojem godina, velika obljetnica. Pokazuje to i činjenica da su sve prve sestre misionarke žive. Ali ova obljetnica ima sasvim drugo i bogatije značenje, pogotovo, kad se pogleda kontekst zbog čega su sestre došle i u kakve uvjete su došle. Ova obljetnica je puna simbolike, znakova i poruka. U Vašem cijenjenom srebrenom jubileju sadržane su sve patnje, križevi, zabrane, progoni, mučeništva…Albanskog naroda. Sadržana je, zapravo, tjeskobna i mučenička povijest Albanije i Albanskog naroda koji je trpio, pogotovo u komunističkom dijelu svoje povijesti, kao nijedan narod u Europi pa i u svijetu.

Oduševljenje i zanos koji su sestre, nošene dubokom vjerom, donijele sa sobom osjeća se i danas. S ponosom možete Vi osobno i cijela Vaša redovnička zajednica klicati „velika nam djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo, opet smo radosni…“. Kako ne biti radostan kada ste skoro ugašenu vatru vjere u Albaniji, s pouzdanjem i ustrajno, zapalile i ona neprestano pročišćava duh Albanskih ljudi i njihovu vjeru. Vratile ste i vraćate pogaženi ponos narodu, koji je poznat po svom ponosu i ljubavi prema svojoj zemlji. Vašim nesebičnim radom, Vaše želje i Vaše nade neprestano se ispunjavaju. Najvažniji plodovi su da cijela Albanija opet zadobiva miris religioznoga i svetoga. Da su čuli za Krista raspetoga, koji je trpio i svojim trpljenjem s njima suosjećao i bio najveći zagovaratelj njihove slobode. Da su čuli za Krista uskrsloga po kojemu svi ljudi žive i spašavaju se. Donijeti i podijeliti tu istinu, dati da ona zaživi, postane dio njihovih života, ispunjenje je misijskih snova.

Stoga Vam najiskrenije čestitam ispunjenje tih snova, sanjanih čitavih 25 godina. Želim da na temeljima baštine koju ste Vi i Vaše susestre sanjale, druge sestre nastave sanjati, živjeti i nesebično svjedočiti. S Vama i po Vama, u Isusu Kristu i u Njegovom Svetom Duhu, Albanija će biti mirnije, radosnije i plemenitije mjesto za život. Mjesto u kojem će se Radosna vijest, radosno širiti.

Želim da ovaj srebreni jubilej proslavite radosno i dostojanstveno, ispunjene ponosom i mirom koji nam daruje, Onaj zbog koga ste otišle u Albaniju, koji jedini može ispuniti naša srca i podariti nam pravi mir.

Uz čestitke i želje, preporučam sebe i Misijsku središnjicu u vaše molitve te vas sve zajedno srdačno pozdravljam u Gospodinu.