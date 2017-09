Karachi, 7. rujan 2017.

"Želimo Euharistiju očuvati središtem svojega kršćanskog života, svoje obitelji i svojega doma." S tim duhom Katolička Crkva u Pakistanu slijedeću 2018. godinu, slavi kao posebnu "Godinu Euharistije" kazao je mons. Benny Travas, multanski biskup i predsjednik Liturgijskoga povjerenstva Pakistanske biskupske konferencije, a prenijela agencija Fides.

Ideja je začeta na sudjelovanju Pakistanske delegacije na Međunarodnom euharistijskom kongresu, na Filipinima. "Bio je to dirljivo iskustvo – kazao je biskup – i taj duh smo htjeli oživjeti i ovdje, u Pakistanu. Svi su biskupi naše Konferencije jednoglasno odobrili ideju da se 2018. godina proglasi Godinom Euharistije" – objasnio je biskup Travas.

Tema je uzeta iz Ivanova evanđelja: "Ja sam kruh života", a svečana inauguracija održat će se od 24. do 26. studenog ove godine, u Karachiju i to euharistijskim slavljem u katedrali sv. Patrika. Predviđeni su također programi i inicijative, na biskupijskoj razini. Završno slavlje održat će se u Lahoreu od 21. do 24. studenog 2018. godine.

Organizacijski odbor, koji se sastoji od po jednoga referenta iz svake biskupije, priprema pastoralne programe i pruža pastoralnu pomoć. Biskup Travas, je primjerice predložio "euharistijsko klanjanje po župama, susret i kateheze za mlade, za obitelji, za škole i za djecu".

Život kršćanâ u Pakistanu - zaključuje mons. Travas – "već je po sebi 'euharistijski' kada se pred patnjom, nasiljem ili neopravdanom diskriminacijom, zahvaljuje i slavi Bog. Ipak – dodao je – ta moć i duh mogu doći samo od stavljanja Euharistije za izvor i vrhunac života pojedinca, svakog vjernika koji živi u našoj voljenoj zemlji". Tijekom kolovoza u Pakistanu je ubijeno troje kršćana i to zbog sporova koji se odnose na vlasništvo nad nekretninama, ali i one vjerskoga karaktera.

"Suočeni sa svakim nasiljem, zauzimamo euharistijski stav: na zlo ne odgovaramo zlom, nego svoju patnju povjeravamo Bogu, prihvaćajući njegovu volju, blagoslivljajući i zahvaljujući i moleći za mir" – kazao je na kraju mons. Travas. (kta/rv)