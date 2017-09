Sarajevo, 6. rujan 2017.

Izreka, odnosno misaoni koncept da "povijest pišu pobjednici", dobiva u postmodernom dobu različite korekcije. Sada kada doslovce svatko posredstvom interneta i "pametnih" telefona može biti komunikator, a ne samo pasivni recipijent, omogućava da se čuje i druga strana, da progovore i oni koji su poraženi i obespravljeni. Čak i mala djeca, koja inače prije nauče koristiti mobitel nego žlicu, znaju da nešto ne mora biti onako kakvim ga se predstavlja, jer dovoljno je nekoliko "klikova" da bi se o istom događaju čulo iz drugoga kuta gledanja. To je istodobno i dobro, zbog stjecanja cjelovitije slike, ali i opasno, jer se sve relativizira i čovjek postaje objekt mnogovrsnih manipulacija. Zbog toga je nužno odgajati nove naraštaje da znaju razdvojiti činjenice od nečijih interpretacija činjenica te se za stvaranje vlastitoga stava služiti faktima, a ne kojekakvim propagandnim komentarima. Upravo to savjetuje Sv. Ivan kad kaže: "Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet" (1 Iv 4,1). To je na ovdašnjim prostorima nužno svaki put kada se govori o prošlosti, a među Hrvatima, osobito o Drugom svjetskom ratu. Promjena naziva Trga maršala Tita u Zagrebu podsjetila je o čemu je riječ.

Naime, ova se tema povlačila po medijima nakon lokalnih izbora 2017. u Hrvatskoj, na kojima je Milan Bandić po peti put izabran za gradonačelnika hrvatskoga glavnog grada, a donedavni HZD-ovci Bruna Esih i Zlatko Hasanbegović, kao Neovisni za Hrvatsku, postali članovi Gradske skupštine. Upravo su oni najzaslužniji što je u osvit prvoga dana mjeseca rujna 2017. odlučeno da ime tvorca Jugoslavije i vođe partizana i Komunističke partije te zemlje ode u povijest. Iako je sjednica započela 31. kolovoza u 9:00 h, s obzirom da je trajala 16 sati, ipak se ušlo u novi dan kada je objelodanjena odluka. Za nju je nakon trosatne rasprave glasovalo 29 zastupnika, protiv je bilo 20, a jedan je bio suzdržan.

Rekli bismo kako je sve to demokratski , svatko ima pravo biti protiv i to obrazložiti. Međutim, ponovno se pokazalo kako veliki dio onih koji politički predstavljaju hrvatsko društvo, još uvijek nisu spremni pogledati istini u oči. Umjesto suprotstavljanja činjenicama koje kažu kako je Josip Broz Tito bio zločinac koji je prema zapovjednoj odgovornosti kriv za smrt tisuća ljudi (povjesničari i drugi istraživači dužni su napraviti znanstveni konsenzus o kojem je broju približno riječ), uslijedile su besmislene interpretacije poput onih: "ovime se očito želi maskirati gospodarska situacija"; "zašto se vraćamo na temu ustaše i partizani?"; "tko je sljedeći Hrvat ili Hrvatica kojoj će Hasanbegović uzeti ulicu ili trg?"; "želite zavesti da slavimo pozdrav Za dom spremni "; "nećemo se natjecati koja ćemo imena tražiti da se vrate"... Dakle, ne treba se biti mnogo pronicav kako bi se vidjelo da je zaslijepljenost ideologijom u nekim glavama još uvijek jača od svjetla istine.

Prema toj slici hrvatsko društvo više nalikuje sjevernokorejskoj komunističkoj diktaturi nego zapadnoj demokraciji kojoj stremi. Štoviše, na ovoj se temi prokazuju sluganski mediji koji kreiraju javno mnijenje. No, očito je kako povijest ne pišu samo pobjednici; očito je da ljudi u digitalnom dobu nisu u informativnoj izolaciji; očito je kako mainstream sredstva društvenoga komuniciranja ne mogu utjecati na sve... Zbog toga istina nađe način kako dospjeti u javnost. U konkretnom slučaju nju je dobro sublimirao u svome govoru Zlatko Hasanbegović koji je inače i član Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Zagreb: "Ova odluka koju trebamo usvojiti malena je i zakašnjela zadovoljština svim žrtvama ratnog i poratnog jugoslavenskog komunističkoga titoističkog terora. Ova odluka je skupštinski epilog četvrtstoljetnoga građanskog napora. Hvala svima koji su tome doprinosili, od 1990. do danas."

Hoće li bh. društvo iz ovoga išta izvući, teško je potvrdno odgovoriti. I dok ime zločinca Tita "krasi" jednu od najpoznatijih sarajevskih ulica, rasprava o promjeni toga naziva ostaje u sjeni mnogobrojnih drugih problema. Prvotni "argument" nominalne, a nikako stvarne, građanske opcije jest: "Nećemo se povoditi za ustašama." Međutim, ondje gdje se, kao recimo u srednjobosanskom gradu Kaknju, već davno dogodila promjena naziva, sada umjesto Tita stoji Alija Izetbegović , za Hrvate najblaže rečeno dvojbena ličnost i čovjek koji bi da je ostao živ bio predmet istrage Međunarodnog suda pravde. Stoga se istina u ovom društvu još mukotrpno treba probijati, a radi budućnosti u tome valja odgajati djecu, učeći na iskustvu drugih naroda.