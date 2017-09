Bar (Crna Gora), 6. rujan 2017.

U nedjelju, 3. rujna 2017. u središtu Barske nadbiskupije, u Novom Baru posvećena je novoizgrađena katedrala Svetog Petra Apostola. Cjelokupnu svečanost je predvodio barski nadbiskup u miru mons. Zef Gashi za vrijeme čijeg pontifikata je i započela gradnja katedrale. S njim su bili u koncelebraciji sadašnji nadbiskup mons. Rroko Gjonlleshaj, apostolski Nuncij u BiH i Crnoj Gori mons. Luigi Pezzuto te 10-ak biskupa i 40-ak svećenika, među kojima i biskup banjolučki mons. Franjo Komarica. Na misi je bio i predstavnik Srpske pravoslavne crkve, mitropolit crnogorsko - primorski Amfilohije koji je uputio i prigodnu riječ – čestitke - domaćoj Crkvi. Na Misi je sudjelovalo oko 1000 vjernika. Cjelokupno Miso slavlje su prenosili lokalni i regionalni medijski djelatnici.

U prigodnoj homiliji nadbiskup u miru Gashi je između ostalog istaknuo: „Čekalo se 70 godina na ovaj događaj, pričalo se o različitim lokacijama na periferiji, da bi, imajući u vidu značaj Nadbiskupije barske, koja je najstarija vjerska institucija u Crnoj Gori, donesena odluka u SO Bar 09. ožujka 2006. o ovoj lokaciji u centru Bara. Ovo je grad u kojem vjekovima ljudi raznih vjera žive u skladu, što je više od suživota“.

Pred kraj Misnog slavlja aktualni nadbiskup mons. Gjonlleshaj je rekao: „Zahvalan sam Bogu i svima koji su doprinijeli da izgradimo novu katedralu u Baru posvećenu Svetom Petru. Katedrala je postavljena u centru Bara i to će svim ljudima dobre volje pomoći da se još više zbližimo međusobno, da živimo sjedinjeni u radosti kao braća i sestre. Iz ovog svetog mjesta i od svetog hrama, džamije, svi zajedno možemo slaviti Boga. To je naša dužnost, ali nikada ne zaboravljajući naše ljude u potrebi, one koje traže Boga i one koje Bog šalje njima“.

Gradnja katedrale koštala je 3,56 miliona eura, najveći među donatorima su bile crkvene organizacije i pojedinci iz Vatikana, Italije, Njemačke i SAD, a umjetničke radionice u Italiji, Albaniji, Njemačkoj i sa Kosova odradile su pojedine segmente unutar crkve.

Katedrala Svetog Petra Apostola gradila se punih 11 godina, nakon što je još 16. lipnja 2006. postavljen kamen temeljac, koji je blagoslovio kardinal vašingtonski Teodor MCCarick. Službeno, nakon četiri godine pribavljanja dozvola i izrade projekta, 30. lipnja 2010. počela je njena gradnja.

Nakon Mise je upriličen zajednički ručak za sve prisutne.

U poslijepodnevnim satima, na poziv don Filipa Janjića, župnika u župi svetog Ivana Krstitelja u Budvi, banjolučki biskup mons. Franjo Komarica, predslavio je nedjeljnu Svetu misu. U koncelebraciji s biskupom i župnikom bio je i don Zlatko Matić, biskupov osobni tajnik. Na Misi je sudjelovalo 70-ak vjernika od kojih su većina bili iz Poljske.

U svojoj homiliji biskup Komarica je ohrabrio prisutnu zajednicu u nasljedovanju Krista i njegove „Radosne vijesti“ te ih potaknu na „vjerodostojnost u svojoj svakodnevnici“.

Nakon Svetog misnog slavlja biskup Komarica se zadugo zadržao s nekolicinom vjernika Poljaka, te im podijelio nekoliko knjiga na poljskom jeziku koje govore o dramatičnoj situaciji katolika i drugih na području BiH i osobito Banjolučke biskupije. (kta/tabb)



foto