Vatikan, 6. rujan 2017.

Prije nego otputuje u pastoralni posjet Kolumbiji, Sveti Otac je narodu te zemlje poslao prigodnu videoporuku. Papa svoje putovanje započinje 6., a završava 11. rujna 2017. godine. Poruku Svetog Oca prenosimo u cijelosti:

Dragi narode Kolumbije, za nekoliko dana ću posjetiti vašu zemlju. Dolazim kao hodočasnik nade i mira, zajedno s vama slaviti vjeru u našega Gospodina, pa i učiti od vaše ljubavi i vaše ustrajnosti u traženju mira i sloge.

Srdačno pozdravljam i zahvaljujem Predsjedniku i biskupima Biskupske konferencije na pozivu da posjetim Kolumbiju. Također zahvaljujem svakome od vas koji me prima u svoju zemlju i u svoje srce. Znam da ste se trudili – i da ste se trudili mnogo – oko pripreme ovog susreta. Zahvaljujem se svima koji su surađivali i nastavljaju to činiti, kako bi se to ostvarilo.

„Učinimo prvi korak” je moto ovoga putovanja. To nas podsjeća na to da nam je uvijek potrebno poduzeti prvi korak, u bilo kojem poslu i projektu. Također nas nuka da budemo oni koji će prvi voljeti, graditi mostove i stvarati bratstvo. Napraviti prvi korak potiče nas da izađemo u susret drugome; da pružimo ruku te razmijenimo znak mira. Mir je ono što Kolumbija traži i oko njegova postizanja se već dugo zalaže.

Stabilan i trajan mir, kako bismo se međusobno gledali i odnosili kao braća, a ne kao neprijatelji. Mir nas podsjeća na to da smo svi djeca istog Oca koji nas ljubi i tješi. Počašćen sam što mogu posjetiti ovu zemlju bogate povijesti, kulture, vjere, ljudi koji su nastojali odlučno i ustrajno i dali joj mjesto gdje vladaju sloga i bratstvo; u kojem je Evanđelje poznato i voljeno, gdje reći nekome brat i sestra nije nešto čudno, nego istinsko i vlastito blago koje treba štititi i braniti.

Svijet je danas potreban savjetnika mira i dijaloga. I Crkva je pozvana na taj zadatak, da promiče pomirenje s Gospodinom i s braćom, ali i pomirenje sa okolišom koji je Božje stvorenje, a koji mahnito izrabljujemo. Neka ovaj posjet svakome od vas bude poput bratskog zagrljaja i neka osjeti Gospodnju utjehu i nježnost.

Draga braćo i sestre u Kolumbiji, ovih dana želim živjeti s vama; radosna raspoloženja i u zahvalnosti Gospodinu. Srdačno vas grlim i molim Gospodina da vas blagoslovi, da zaštiti vašu zemlju i podari joj mir. A našu Majku, Presvetu Djevicu, molim da se brine za vas. I ne zaboravite se moliti za mene. Hvala vam i vidimo se uskoro. (kta/rv)