Vatikan, 5. rujan 2017.

Isus je prisutan u tolikoj našoj braći i sestrama koji trpe kao što je i on trpio – napisao je papa Franjo u svojoj tweet-poruci objavljenoj 4. rujna 2017. Sveti je Otac time svoje pratitelje na Twitteru uputio na ono što je rekao 9. travnja 2017. za vrijeme propovijedi na Cvjetnicu. Tom je prilikom istaknuo kako je Isus jasno svojim učenicima kazao: „Ako tko hoće za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom“. Prisutnima je objasnio da Gospodin nikad nije obećao časti i uspjehe, nego je uvijek upozoravao svoje prijatelje da je to njegov put i da će se konačna pobjeda ostvariti kroz muku i križ.

To isto vrijedi i za nas – napomenuo je potom Papa – Molimo za milost da Isusa nasljedujemo vjerno, ne riječima nego djelima. Molimo također i za strpljenje pri nošenju svoga križa: da ga ne odbijemo, da ga ne odbacimo već da ga, gledajući Isusa, prihvatimo i nosimo iz dana u dan – rekao je papa Franjo te nastavio:

I ovaj Isus, koji prihvaća da ga se [pri ulasku u Jeruzalem] slavi, dobro zna da će nakon toga uslijediti povici: „Raspni ga!“ On ne traži od nas da ga promatramo samo na slikama ili fotografijama, ili u video-zapisima koji kruže Internetom. Ne. On je prisutan u tolikoj našoj braći sestrama koji danas trpe kao što je i on trpio: trpe zbog ropskog rada, obiteljskih drama, bolesti… Pate zbog ratova i terorizma… Prevareni muškarci i žene, povrijeđeni u svom dostojanstvu, odbačeni… Isus je u njima, u svakom pojedinom od njih, te s izobličenim licem i slomljenim glasom traži da ga pogledamo u oči, da ga priznamo, da ga ljubimo – kazao je tada Sveti Otac.

Nije to neki drugi Isus nego isti onaj koji je ušao u Jeruzalem uz mahanje palminim i maslinovim grančicama. To je onaj isti Isus koji je pribijen na križ i umro između dva kriminalaca. Mi nemamo drugoga Gospodina doli Njega: Isusa, ponizna Kralja pravde, milosrđa i mira – rekao je na koncu svoje propovijedi papa Franjo. (kta/rv)