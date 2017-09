Sarajevo, 2. rujan 2017.

Prigodom početka nove katehetske i školske godine u Vrhbosanskoj nadbiskupiji, kardinal Vinko Puljić, nadbiskup metropolit vrhbosanski uputio je poruku svima koji su na izravan ili neizravan način uključeni u odgoj i poučavanje mladih naraštaja. Poruku prenosimo u cijelosti:

„Pustite dječicu i ne priječite im k meni“ (Mt 19, 13-15)

Na početku nove školske i vjeronaučne godine poslušajmo Isusov poziv da ne priječimo djeci i mladima doći k Isusu. Isus, iako umoran, vidjevši kako apostoli brane majkama da mu donesu svoju djecu, poučava svoje učenike: Ne branite im jer takovih je kraljevstvo nebesko.

Zato pozivam vas, dragi roditelji, da omogućite svojoj djeci upoznati Isusa kroz župski i školski vjeronauk. Ne priječite im pristup k Isusu, nego ih, poput majki iz Evanđelja, donesite, dovedite, upišite ih i na školski vjeronauk i na župsku katehezu. Time ćete očitovati svoju brigu za vjeru svoga djeteta, te osobono i obiteljski rasti u vjeri zajedno sa svojom djecom. Vi ste, dragi roditelji, ne samo prvi učitelji, nego i prvi svjedoci vjere svojoj djeci. Nezamjenjiva je vaša uloga i vaša odgovornost – pomoći svojoj djeci upoznati Isusa i u njemu otkriti smisao života. Poznato vam je da smo ovu godinu u našoj nadbiskupiji proglasili Put Vrhbosanske Crkve s laicima. Želim da naša mjesna Crkva hodi s Crkvom u malom a to su naše obitelji. Upravo stoga su dragocjeni koraci u vjeri onih koji su nam povjereni. Ne priječimo svojoj djeci pristup k Isusu.

Dragi vjeroučitelji/ce i katehisti/ce prihvatite našu djecu i mlade s ljubavlju jer je ljubav jedini način na koji im se može posredovati susret s istinskim Isusom, Spasiteljem i Otkupiteljem. Važan je sadržaj i način prenošenja kršćanskoga nauka, ali je još važnije svjedočanstvo vašega života. Pozivam vas da budete svjesni svoga poslanja koje vam Crkva povjerava i vaše odgovornosti odgoja vjere u srcima djece i mladih. To svjedočenje i prenošenje vjere neka bude u suradnji s roditeljima i župnim zajednicama kako bi povezani zajednički pomogli djeci i mladima Krista upoznati, zavoljeti i slijediti. Dragi vjeroučitelji/ce i katehisti/ce, budite svjedoci, osvijetlite lik vjeroučitelja/ice u svojim školama i u sredinama u kojima imate poslanje.

Draga djeco i mladi koji pohađate školski i župski vjeronauk, otvorite srca i duše upoznavajući Krista koji vas poziva i upozorava nas starije da vam ne priječimo put do Isusa. Nije dovoljno samo steći znanje iz vjeronauka, nego to znanje treba ugraditi u osobni život vjere, kako bi ono, pretvoreno u vaše životno uvjerenje, usmjeravalo vaše životne korake. Kroz pouku i praksu izgradite svoj kršćanski identitet, kako bi ponosno svjedočili ono što jeste i time istinski slavili Boga koji je ljubav. Ova nova školska i vjeronaučna godina je divna šansa da Krista upoznate te u svoj život ugradite njegovu Blagu vijest koju nam je navijestio. To će se očitovati kroz vaše vladanje, redovito nedjeljno slavljenje svete Mise i primanje sakramenata.

Dragi župnici i svi pastoralni djelatnici, neka vam svima bude ova nova školska i vjeronaučna godina istinski poziv i poticaj da se ujedinimo u odgoju kršćanske vjere u srcima djece i mladih. Sve vas potičem i pozivam na zauzetost oko toga prevažnog poslanja.

Najsrdačnije vas pozdravljajući, na sve zazivam obilje Božjeg blagoslova i molim zagovor i zaštitu naše nebeske Majke Marije!

Vinko kardinal Puljić

nadbiskup metropolit vrhbosanski