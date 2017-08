Rim, 31. kolovoz 2017.

Zemlja i ljudi su spremni. Papu će primiti svi, ne samo kršćani, već i muslimani i hindusi – istaknuo je kardinal Patrick D'Rozario, nadbiskup Dhake, glavnoga grada Bangladeša, koji će uskoro ugostiti papu Franjo. Naime, Sveti bi Otac krajem studenog ove godine trebao posjetiti Mjanmar i Bangladeš, a nadbiskup Dhake je uvjeren da će to biti dobar i plodonosan pohod.

Različitost kulturâ i vjeroispovijesti u Bangladešu ističe i o. Marcello Storgato, koji je više od 21 godinu djelovao kao misionar u toj azijskoj zemlji. Poput kardinala D'Rozaria, i taj je misionar uvjeren da će posjet Svetog Oca pridonijeti jačanju sklada i mira među različitim skupinama, ističući pritom kako je papa Franjo Papa marginaliziranih i posljednjih, Papa dijaloga i mira.

Za iskusnog je misionara naročito važan međureligijski dijalog. Oko 90% stanovništva Bangladeša su muslimani, a hinduisti, budisti, kršćani i pripadnici tradicionalnih religijâ čine preostalih 10%. Postoji širok raspon različitih vjeroispovijesti, kulturâ i jezikâ, a to vrijedi i za Katoličku Crkvu koja ima vrlo različite izvore – napomenuo je talijanski misionar. Crkva okuplja razne etničke skupine, tradicije i jezike, te to Crkvu u Bangladešu čini nekom vrstom mozaika, bogatom različitošću i kulturom. Tamošnja je Crkva živa i to u toj mjeri da sada šalje svoje misionare u inozemstvo. To je hrabra Crkva – komentirao je otac Storgato – siromašna, ali hrabra Crkva.

No nažalost, islamistički je terorizam došao u tu zemlju usprkos postojećem međureligijskom dijalogu – potužio se svećenik. Tako je u srpnju 2016. godine međunarodnu pozornost privukao strašan teroristički čin: u napadu na restoran u Dhaki naoružani su islamisti ubili 20 osoba. Papa Franjo je u brzojavu sućuti izrazio veliku žalost zbog tog krvoprolića, označujući taj čin kao bezumno nasilje počinjeno nad nedužnim žrtvama, okrutno djelo protiv Boga i protiv ljudi. Talijanski je misionar kazao da vlasti sada usmjeravaju svoju pozornost prema mladima i studentima kako ne bi postali dio ekstremističkih skupinâ.

Unatoč takvim tendencijama u Bangladešu postoji bogata kultura dijaloga te uzajamnog poštovanja i prihvaćanja. Crkva se nada da će ta kultura Papinim posjetom osnažiti. „Smatram da će Papa pozvati i potaknuti sve ljude – muslimane, budiste, hinduiste, kršćane i pripadnike tradicionalnih religijâ – da nastave hodati tim zajedničkim putom“, zaključio je o. Marcello Storgato. (kta/rv)