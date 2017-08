Sarajevo, 30. kolovoz 2017.

Glavni urednik vlč. Josip Vajdner je u svom novom uvodniku pod nazivom Ništa nije isto pisao o "roku trajanja" te prolaznosti vremena za vrijeme kojega jedni se rađaju, a drugi umiru te tako žrvanj vremena čini svoje. U tom kontekstu između ostaloga je napisao: "No, žal za minulim vremenom ponajviše je stvar čovjekove intime – kako je to opisao Marcel Proust u Combrayu – te su u središtu razmišljanja osobni doživljaji pojedinca koji samo sa sjetom može konstatirati da sada nije „kao što je bilo“. Ipak, na osnovu različitih parametara, moguće je prepoznati u kojem se obliku neko mjesto zbilja mijenja odlazeći u „neprepoznatljivost“. To je osobito razvidno ondje gdje postoji dinamika susreta i(li) sukoba civilizacijskih različitosti. Na tom tragu možemo govoriti i o Sarajevu."

Nova školska godina je na pomolu, a s njom i izazovi koje donosi, kako za profesore i đake tako i za upravu svake pojedine škole. Tim povodom razgovarali smo s don Milanom Ivančevićem, ravnateljem Katoličkog školskog centra Don Bosco – Žepče...

Dr. fra Tomislav Pervan je u rubrici Teološki pogled također pisao o početku nove vjeronaučne godine

Uoči početka nove školske godine razgovarali smo s profesorom i trenerom Josipom Dujmovićem koji je za naš tjednik progovorio o školskim, sportskim i duhovnim temama.

Pročitajte i specijalni prilog o tome koliko ove godine košta biti školarac...

U panorami donosimo izvješća iz Istre, Bijeljine, Rusije te Slavonskog Broda

Na blagdan Blažene Djevice Marije Kraljice, 22. kolovoza, župa Bijeljina proslavila je svoj patron i 130 godina od izgradnje i blagoslova župne crkve. Euharistiju je predslavio mons. dr. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup, uz koncelebraciju 20 svećenika.

Državni tajnik Svete Stolice, kard. Pietro Parolin, od 21. do 24. kolovoza boravio je na službenom putu u Ruskoj Federaciji te se susreo s čelnim ljudima države. Ovo je, naime, treći posjet papinog „premijera“ nakon što je to učinio kard. Agostino Casaroli 1990. te kard. Angelo Sodano 1999.

Dan Služavki Maloga Isusa u Slavonskom Brodu, rodnom gradu utemeljitelja ove družbe nadbiskupa Josipa Stadlera, okupio je 26. kolovoza oko 150 redovnica.

Svečanim koncelebriranim misnim slavljem, kojega je 24. kolovoza u Svetvinčentu, predvodio Vinko kard. Puljić i svečanom akademijom u Lanišću, 23. kolovoza, obilježena je 70. obljetnica mučeničke smrti najmlađeg blaženika Crkve u Hrvata, Miroslava Bulešića.

U rubrici reportaža donosimo prikaz vjerničke zajednice u sarajevskom naselju Grbavica gdje se gradi nova crkva...

Nedavno je u Verbumovoj nakladi izašla knjiga Jači od mržnje koja donosi potresnu ispovijest Tima Guenarda.Knjigu s podnaslovom Moj put od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana autor je posvetio onima čije je sjećanje ranjeno, onima koji ne mogu oprostiti i onima koji trpe i vape za nadom. Više o ovoj knjizi u rubrici kultura.

Od 12. do 21. kolovoza u albanskom Skadru u organizaciji pastoralnog udruženja Kamen-Kaiserau i Prijatelja riječi održan je mirovni ljetni kamp za mlade, Go4peace. Sudjelovali su mladi iz: Njemačke, Poljske, Albanije, Kosova, Austrije, Irske, Španjolske, Slovenije, Cameroona, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Više o tome u rubrici Glas mladih