Turić kod Gradačca, 28. kolovoz 2017.

Zlatne jubileje - 50 godina od prvih redovničkih zavjeta proslavilo je u nedjelju, 27. kolovoza u župi Gospe od Anđela u Turiću kod Gradačca u Bosanskoj Posavini jedanaest redovnica školskih sestara franjevki Krista Kralja Bosansko-hrvatske provincije:

S. Donata Jeleč, s. Viktorija Jukić, Karmela Tikvić, Klementina Jelečević, Ljiljana Puškarić, Darija Kovačić, Bonifacija Pranjić, Romana Valešić, Kerubina Kapular, Dionizija Tomas i Veona Oršolić.

Euharistijsko slavlje pred oko 80-ak redovnica i župljana predvodio je domaći župik fra Pero Baotić u suslavlju s domaćim sinovima; fra Nikolom Bošnjakom, i vlč. Ilijom Krištićem, čije su tri tetke redovnice te družbe. Slavlje su pjesmom animirale redovnice predvođene s. Jelom Dubravac.

Osvrćući se na evanđelje te nedjelje u kojem Isus postavlja svojim učenicima pitanje: „A vi, što vi kažete tko sam ja?“, župnik Baotić je ustvrdio kako su posebno, osobe Bogu posvećene, pozvane stalno Isusu svojim životom i djelovanjem odgovarati na to pitanje.

„Upravo danas na ovu svetu nedjelju kada naših jedanaest sestara zahvaljuju Bogu na svom redovničkom životu i ustrajnosti, pozvani smo svi stalno se pitati, tko je nama Isus. Je li on baš Učitelj, Spasitelj, Bog? Ako jest, zašto tako često ne slušamo što nas on uči, zašto tako često ne idemo njegovim putem, a želimo se spasiti, zašto tako često ne poštivamo i dovoljno ne sudjelujemo u svetinjama koje nam je on ostavio? Ovo sveto evanđelje neka nam bude poticaj na naš vlastiti ispit savjesti i poticaj naše buduće koračanje za Isusom u Njegovoj slavi“, poručio je među ostalim župnik Baotić.

„Razlog ovoga slavlje je puno dublji od onoga što možemo vidjeti, a to je da ste prije pedeset godina odlučile tragati za dragocjenim biserom. Zahvaljujemo za ljubav i vjeru iz koje ste živjele tragajući za onim bitnim. Zahvaljujemo što ste svoj „Da“ izrekle ne samo jednom davno 23. kolovoza 1968., nego iz dana u dan malim koracima potvrđivale i živjele svoje predanje, često puta oporoj svakodnevnici života“, rekla je u svom pozdravnom govoru s. Lidija Jurušić zamjenica provincijalke. Svoju zahvalu izrekla je i domaćem župniku fra Peri. Ona je u samostanu sestara u toj župi, u kojoj je prije rata živjelo blizu 1800 Hrvata katolika, a sada ih je tek dvjestotinjak, predvodila i duhovnu obnova, koja je prethodila tom velikom slavlju. Kako je taj cijeli kraj prepoznatljiv po velikom broju duhovnih zvanja znakovito je da iz više obitelji ima i po dvije ili tri redovnice. No, posebnu pažnju privuklo je pet redovnica iz obitelji Tikvić, koja je imala desetero djece. Rođene su u župi Ulice, a među je bila slavljenica Karmela Tikvić.

Veselo je i radosno bilo i za obiteljskim ručkom kada su ostale redovnice pripremile slavljenicima iznenađenje. One su im naime darovale lutke odjevene u redovničke habite, kao znak sjećanja kada su i same prvi puta obukle svoje redovničke habite i Gospodinu rekle svoje Da. (kta/b.l.)

