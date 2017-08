Turić kod Gradačca, 28. kolovoz 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardnal Vinko Puljić predvodio je u subotu, 26. kolovoza 2017. misno slavlje na grobu fra Lovre Milanovića u župi Turić kod Gradačca u Bosanskoj Posavini. Misa se inače svake godine na taj dan, u narodu zvanom 'Fra Lovrina mlada nedjelja', slavi zadnje nedjelje u osmom ili početkom devetog mjeseca. Duhovni je program započeo na stratištu - mjestu mučkog ubojstva tog mladog franjevca, župnika tadašnje župe Tramošnica u čijem je sastavu bila i sadašnja župa Turić. Kardinal Puljić je zajedno s vjernicima uz molitvu krunice u procesiji sa fra Lovrinom slikom i svijećama kroz selo došao do groblja gdje je pokopan fra Lovro. Tu je u susavlju s domaćim župnikom Ilijom Matanovićem, postulatorom kauze fra Marijanom Karaulom i još sedam okolnih svećenika predvodio Misno slavlje.

Okupila je "fra Lovrina mlada nedjelja" i ove kao i prethodnih godina više od tisuću vjernika, svih vjeroispovijesti, koji su hodočastili iz raznih krajeva Bosanske Posavine, a i susjedne Slavonije i Srijema te Srbije. Mnogo je usmenih, a i zapisanim uslišanih molitava i ozdravljena po zagovoru ovog mladog mučenika franjevačke provincije Bosne Srebrene, kojega je 3. veljače 1807. na blagdan sv. Blaža u tridesetoj godini života, dok je obavljao svoju pastoralnu službu, nedužnog nožem usmrtio Turčin Mujo Arnaut. Usmrtio ga je samo zato jer noseći Isusa bolesniku, nije sišao s konja i poklonio mu se, kako su to nalagale tadašnje vlasti. Prije nekoliko godina službeno je pokrenut i postupak za njegovo proglašenje blaženim i svetim.

Govoreći o fra Lovrnoj žrtvi kardinal Puljić je naglasio da nam je on primjer koliko je za svakoga vjernika prevažno sačuvati vjeru, nadu pouzdanje, predanje u ruke Božje unatoč svim kušnjama, "jer jedino tako čovjeku može biti i tjelesno i duhovno zdrav". Ukazao je na opasnosti grijeha i njegovih posljedica koje čovjeka iznutra razaraju te posvijestio vrijednost sakramenata koje nam Crkva nudi. Poučio je hodočasnike da časteći fra Lovru ne mogu u srcu nositi mržnju, jed, jal, jer je to suprotno Lovrinoj žrtvi. „Fra Lovro je bio spreman žrtvovati se za Isusa. Ako Isusa prihvatimo u život ne možemo dozvoliti da tolika nesloga vlada među nama, mržnja sebičnost, zajedljivost, otrov među nama“, upozorio je kardinal dodavši kako to jedino liječi Isusovo evanđelje i njegovi sakramenti.

Svjestan kako su pobožnosti u našem narodu često samo tradicija na kraju je poručio: „Časteći fra Lovru želimo danas izmoliti hrabrost za žrtvu, za svladavanje, da Božja bude na prvome mjestu. Naš današnji hod za fra Lovrinom slikom neka bude hod za njegovim životom, za spremnost za Isusa se žrtvovati. Zato vas hrabrim da nitko neka ne ode s ovoga groba a da ne ponese taj zavjet spremnosti na žrtvu, jer samo ljudi koji su spremni na žrtvu obnavljaju svijet“.

Mladoj fra Lovrinoj nedjelji prethodila je trodnevnica od 23. do 25. kolovoza koju su župnoj crkvi u Donjoj i Gornjoj Tramošnioci te Srednjoj Slatini predvodili domaći župnici.

U nedjelju, 27. kolovoza također je na fra Lovrinom grobu slavljena zavjetna Misa. (kta/b.l.)

