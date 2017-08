Vatikan, 26. kolovoz 2017.

Kazna bez obzora i nade nije plodonosna – istaknuo je papa Franjo u video-poruci koju je, 24. kolovoza 2017. uputio zatvorenicima kaznionice u argentinskom gradu Ezeizi, i to posebnim zatvorenicima: Papa se obratio polaznicima nedavno ustanovljenog sveučilišnog tečaja glazbe koji se provodi u tom zatvoru.

Sveti Otac svakoga mjeseca telefonski razgovara upravo sa zatvorenicima te kaznionice. Već je kao nadbiskup Buenos Airesa njegovao kontakt s kažnjenicima, a nije prestao niti nakon što je izabran za papu. Ovoga im se puta odlučio obratiti video-porukom u kojoj je istaknuo kako se raduje što postoji taj centar za učenje glazbe, to mjesto rada, kulture, napretka. To je znak ljudskosti – napomenuo je papa Franjo.

Papa je pohvalio sve one koji su se zalagali za ustanovljenje tog sveučilišnog centra. Taj je tečaj glazbe dio šireg obrazovnog programa koji se ostvaruje u suradnji sa Sveučilištem u Buenos Airesu. Zahvalio je svima onima koji su radili na ostvarenju projekta i koji su ga podržavali, a mnogima se zahvalio poimence, pa tako i polaznicima tečaja: Marcelinu, Guilleu i Edu s kojima je razgovarao putem telefona. Hvala vam na svemu što ste učinili – kazao je Sveti Otac.

Riječ je o dahu života koji struji među vama u zatvoru – nastavio je papa Franjo – I kao što znate, život je dar, no dar koji svakoga dana treba iznova zadobiti, na svakom koraku života. To je dar koji nije lako zadržati i potrebna je svakodnevna hrabrost. Svi smo mi suočeni s poteškoćama, ali mi se skrbimo o tom daru te mu omogućujemo da raste i procvjeta – kazao je Papa.

Sveti je Otac podsjetio da zatvorenici odslužuju kaznu za počinjene grješke i zločine, no pritom je upozorio da ne smijemo zaboraviti što je potrebno kako bi kazna bila plodonosna: ako kazna nema obzora nade, ostaje zatvorena u sebe i postaje oruđe mučenja, ukratko neplodna. No kazna s nadom može biti plodonosna.

Papa tu prvenstveno ima na umu nadu u socijalnu reintegraciju, a za to je potrebna društvena formacija s pogledom usmjerenim prema budućnosti. Sveti je Otac naglasio da navedenim tečajem glazbe to oni i čine: usmjeravaju svoj pogled prema socijalnoj reintegraciji, a to već ostvaruju putem studija. Upravo je to kazna s nadom i obzorom – napomenuo je papa Franjo i na kraju istaknuo da postoje problemi te će ih i dalje biti, no obzor je veći od problemâ, dok nada nadvladava sve probleme. (kta/rv)