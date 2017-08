Sarajevo, 25. kolovoz 2017.

U katedrali Srca Isusova u Sarajevu, 24. kolovoza upriličen je koncert „Vrhbosna festival“, međunarodni festival stare glazbe. Na početku nazočne u katedrali i izvođače je pozdravio, mons. dr. Franjo Topić, predsjednik HKD "Napredak" izražavajući svoju radost zbog održavanja koncerta, zahvalio organizatorima i izvođačima kao i rektoru katedrale mons. Anti Meštroviću. Nazočne je potom pozdravio prof. Alojzije Prosoli, utemeljitelj "Vrhbosna festivala" kao i udruge "Prosoli – Sveta glazba". Prof. Prosolije ujedno i umjetnički ravnatelj. Od solista su nastupili cijenjeni glazbenici gospoda Mario Penzar, Dario Vučić i Darko Dujmušić.

Program:

G. Frescobaldi: Per la Messa In Dominicis infra annum (Orbis factor), Toccata avanti la Messa della Domenica, Kyrie della Domenica, Mario Penzar, orgulje

J.C. Kittel: Prelude (Fantasia) in D

J.S. Bach: Koralni preludij "Wachet auf, ruft uns die Stimme"

J.S. Bach: Klavierübung III - "Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit"

J.J. Froberger: Toccata in G (Libro Secondo)

G. Young: Prelude in classic style, Darko Dujmušić, orgulje

J.S. Bach: Dvoglasna invencija br. 2, Fughetta u d-molu, Dario Vučić, orgulje

G. Frescobaldi: Canzona dopo l`epistola, Toccata Prima, Toccata in G, Mario Penzar, orgulje

Program u sarajevskoj katedrali pretežito je temeljen na dva gotovo najznačajnija majstora rane glazbe: J.S. Bacha i poglavito Girolama Frescobaldija (koji je rođen u rujnu 1583. a umro u ožujku 1643. u Rimu), a u katedrali je izvedeno jedno od njegovih najznačajnijih djela, nedjeljna Misa naslovljena Per la Messa In Dominicis infra annum (Orbis factor) u interpretaciji profesora Penzara s Muzičke akademije u Zagrebu. G. Frescobaldi jedan je od prvih velikih majstora glazbe pisane za najcrkveniji instrument - orgulje. Snažno je utjecao na njemačku baroknu školu kroz rad svojega učenika J.J. Frobergera. Frescobaldi je započeo svoju karijeru kao orguljaš u crkvi Svete Marije u Trastevere u Rimu 1607. godine. Otišao je u Nizozemsku iste godine i objavio svoj prvi rad, knjigu madrigala, u Antwerpenu. Godine 1608. postao je orguljaš u crkvi sv. Petra u Rimu, a jedno doba bio je orguljaš u Firenci (1628.- 1634.). U Vatikanu je ostao sve do svoje smrti. (kta)

foto