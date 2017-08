Manila, 24. kolovoz 2017.

Kako bismo bolje razumjeli problem droge u našoj zemlji, potrebne su ne samo statistike, nego i ljudske priče – istaknuo je kardinal Luis Antonio Tagle, nadbiskup Manile u pastoralnom pismu koje je prošle nedjelje pročitano za vrijeme bogoslužja u svim crkvama te nadbiskupije.

Kardinal je napomenuo da je od 12. do 17. kolovoza ove godine sudjelovao na sastanku Caritasa Latinske Amerike, koji se održavao u Salvadoru, zemlji u kojoj su mnogi ljudi ubijeni u građanskom ratu. Čak se i dan danas moraju boriti protiv oružanih skupina. Dok sam bio tamo, čuo sam vijest o povećanju broja ubojstava u našoj zemlji zbog pojačanog rata protiv ilegalnih droga. Pozivam vas da promišljate, molite i djelujete – napisao je nadbiskup Tagle.

Protekli su tjedni postali prekretnicom u borbi protiv droge, koju predvodi predsjednik Rodrigo Duterte. Naime, u manje od 4 dana, počevši od 15. kolovoza, policijske su jedinice za borbu protiv droge ubile 32 navodna dilera drogom u pokrajini Bulacanu i 49 osumnjičenih na širem području Manile, odnosno sveukupno je ubijena 81 osoba.

Kardinal Tagle, predsjednik Međunarodnog Caritasa, poručio je kako je opasnost ilegalnih droga stvarna i destruktivna te da je potrebno zajedno djelovati i suočiti se s tim problemom. No, nažalost, to nas je podijelilo – napomenuo je nadbiskup. S obzirom na složenost problema nijedan pojedinac, nijedna skupina ili ustanova ne može tvrditi da posjeduje jedino pravo rješenje. Potrebni smo jedni drugima! Pozovimo obitelji, državne agencije, mjesne vlasti, škole, vjerske zajednice, liječničku struku, policiju i vojsku, te ljude koji su se odviknuli od droge da se udruže, slušaju jedni druge i zacrtaju zajednički put. Problem ilegalnih drogâ se ne smije svesti na političko ili kriminalno pitanje. To je humanitarna briga koja pogađa sve nas. Nadbiskupija Manile je spremna ugostiti jedan takav dijalog – stoji u pismu.

Kako bismo bolje razumjeli situaciju, potrebne su nam ljudske priče, a ne samo statistički podaci. Obitelji s članovima koji su razoreni ilegalnim drogama moraju ispričati svoje priče. Obiteljima čiji su članovi ubijeni u ratu protiv droge, posebice oni nevini, treba se dopustiti da ispričaju svoje priče. Ovisnici o drogi koji su se odviknuli moraju ispričati svoje priče nade. Neka se njihove priče čuju, neka se ljudska lica razotkriju – istaknuo je kardinal.

Apelirao je potom na savjesti onih koji proizvode i prodaju nelegalne droge da zaustave te aktivnosti, kao i na one koji ubijaju i bespomoćne. Prisjetite se Božjih riječi Kainu koji je ubio svoga brata Abela: „Krv brata tvoga iz zemlje k meni viče“ (Postt 4,10). Vi koji ste ožalošćena srca i probuđenih savjesti možete doći svojim pastirima kako biste ispričali svoje priče te ćemo ih mi zabilježiti za šire društvo – stoji u pastoralnom pismu. Kardinal je pozvao sve župe da počevši od 21. kolovoza pa sve do 29. kolovoza prikazuju molitve na svim misama za pokoj onih koji su poginuli u tom ratu, za snagu njihovih obitelji, za ustrajnost onih koji se oporavljaju od ovisnosti kao i za obraćenje ubojica.

Nadbiskup Tagle je zatim pozvao sve da zlo nadvladaju dobrom (usp. Rim 12,21) i da spase živote ljudi koji su najpodložniji ovisnosti o drogi: mlade, siromašne i nezaposlene. Riječi solidarnosti bez suzâ i djelâ suosjećanja su jeftine – upozorio je kardinal te potaknuo sve svećenike i vjernike da obnove svoje opredjeljenje za rehabilitacijski program njihove nadbiskupije, nazvan „Sanlakbay“, surađujući s mjesnim vlastima i policijom. „Sanlakbay“ je rehabilitacijski program koji se temelji na župnoj zajednici koja potiče ovisnike o drogi da se predaju, otpočnu rehabilitaciju te si dadu drugu šansu kako bi započeli novi život.

Nakon što je u srpnju prošle godine pobijedio na izborima, predsjednik Rodrigo Duterte otpočeo je rat protiv ilegalne droge bez presedana. Katolička Crkva je jedan od rijetkih glasova koji osuđuje njegov način postupanja i to usprkos anketama koje otkrivaju veliku popularnost filipinskoga predsjednika.

Tijekom 14 mjeseci predsjedništva Rodriga Dutertea u sigurnosnim je operacijama ubijeno oko 8000 navodnih ovisnika o drogi i dilerâ. Policija je potvrdila kako je ubijeno više od 3500 ljudi, inzistirajući da su službenici djelovali u samoobrani. Prema policijskim podacima više od 2000 ljudi ubijeno je u zločinima povezanima s drogom, dok su tisuće ubijene pod nerazjašnjenim okolnostima. Ovih je dana zabilježen nagli porast ubojstava. Nakon što je predsjednik Duterte pohvalio rad policijskih službenika koji su ubili 32 osobe, u nekoliko je gradova ubijeno barem 44 osobe. Među njima i 17-godišnji mladić čija je smrt izazvala bijes i ljutnju diljem zemlje. (kta/rv)