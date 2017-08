Sarajevo, 23. kolovoz 2017.

Zapadna civilizacija u bitnomu je protkana i obilježena pojmom demokracije. Dati svakomu pravo glasa, znači priznati mu jednako ljudsko dostojanstvo, neovisno o bilo kojem njegovu obilježju. Međutim, odavno je već jasno kako se taj Zapad „pogubio“ u toj demokraciji. Najnoviji teroristički napad u Španjolskoj, ponovno je pokazao sve slabosti slobode bez ikakve odgovornosti, kakvu se propagira u zemljama stare Europe i njezinih nekadašnjih kolonija u Sjevernoj Americi i Australiji. I što je ponajgore, uslijed svega toga, dok leđa civilizacije stradavaju, glava i dalje ostaje u pijesku, besmisleno ponavljajući liberalističke, isprazne mantre.

Ovaj put središte događanja bila je španjolska Barcelona, čiju je borbu za slobodu u XIV. stoljeću, majstorski u knjizi Katedrala mora (2012.) opisao Ildefonso Falcones. U tom ponosu Katalonije zlo je ponovno uzelo danak među nevinima. Kako mediji izvještavaju "bijeli kombi" je u 17.20 sati 17. kolovoza 2017., jureći velikom brzinom, pogazio više desetaka osoba u aveniji La Rambla, „gradskoj žili kucavici prepunoj turista“. Prema dostupnim informacijama ubijeno je 13 (uključujući i sedmogodišnjeg Juliana Cadmana), a ozlijeđeno više od stotinu ljudi. Premda se još uvijek spekulira o napadačima, mediji navode policijska izvješća prema kojima je teroristički čin izvela grupa od 12 mladića među kojima se spominje 22-godišnjaka, marokanskog porijekla, Younesa Abouyaaqouba te Abdelbaquija Es Sattija, imana iz Ripolla, koji je mogao utjecati na mladiće i sudjelovati u napadima. Da ne bi bilo zabune o čemu je riječodgovornost je preuzela teroristička organizacija Islamska država.

Dakako, nakon vijest o ovom zločinu svi su, prema ustaljenoj matrici, izražavali sućut obiteljima žrtava te osuđivali ovaj čin – što je sasvim razumljivo. Nitko normalan ne može ravnodušno gledati scene krvoprolića potpuno nevinih ljudi kojima je najveća krivica što su se našli na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme. Njihove obitelji su bile u šoku i dubokoj tuzi, a potresena je i šira zajednica koja nadilazi okvire države Španjolske. Cijeli zapadni svijet osjeća, u najmanju ruku, nelagodu jer se tako nešto događa u njegovu dvorištu. Međutim, nije prvi put da se suočava s ovakvim zlom kojemu je i on sam u znatnoj mjeri kumovao. Već odavno je jasno kako je Zapad u ratu s terorizmom koji si uzima prefiks „islamski“. No, diktatura „slobodarskoga proletarijata“ umjesto odgovora i suočavanja s činjenicama, ostaje mutavo zapetljana u mnoštvo svojih floskula. U vrijeme kada je već odavno potrebna ozbiljna i sustavna reakcija glede ove krize, zapadnjaci se ponašaju kao da im se zlo terorizma prvi put dogodilo. Sve tragikomično liči na isječak iz monodrame Josipa Pejakovića Oj, živote kad priča o svome kolegi gorštaku koji po mrklom mraku ide prema svome selu te u nekoliko navrata čuje neke neartikulirane glasove, a kad god se okrene ne vidi nikoga. No, veli: „Idem ja tako još nekih dva'es koraka kad opet... Aaa, kaže, okrenem se ja, a ono mene tuku.“

Zapad to ne razaznaje iz najmanje tri razloga. Prvi je sveprisutni individualizam koji uništava svaki oblik solidarnost prema načelu: „Što se nije izravno meni dogodilo – nije se ni dogodilo“; Drugi pokazuje ostatke robovlasničkoga mentaliteta – gledajući iskoristiti ljude kao radnu snagu neovisno o njihovu civilizacijskom profilu i životnim nakanama; I treći, što su sami zaokupljeni pravljenjem ratova diljem svijeta kako bi mogli profitirati na tuđoj muci – koja im djelomično i dolazi na naplatu.

Zaključak uvodnika pročitajte u tiskanom izdanju