Vatikan, 20. kolovoz 2017.

U svojoj tweet-poruci, objavljenoj 19. kovoza 2017., Sveti Otac je poručio: „Molim za sve žrtve napadâ proteklih dana. Slijepo nasilje terorizma ne smije više imati mjesta u svijetu!“ Papa je time izrazio svoju duboku žalost zbog žrtava i svih onih koji su pogođeni terorističkim napadima, naročito u Ouagadougouu, glavnom gradu Burkine Faso, Barceloni te nedavno u Finskoj.

Papa Franjo je u mnogo navrata osudio terorizam, istaknuvši da je to izraz kulture smrti. U ovogodišnjoj je poruci u prigodi Svjetskog dana mira napisao da nijedna religija nije teroristička. Nasiljem se oskvrnjuje Božje ime – nastavio je Sveti Otac – neka nam nikada ne dosadi ponavljati: „Nikada se Božje ime ne može koristiti za opravdavanje nasilja. Mir je jedini svet. Jedino mir je svet, a ne rat!“

Papa je također za vrijeme susreta s Diplomatskim zborom, u siječnju ove godine, odlučno osudio svaki oblik nasilja, osobito „terorizam fundamentalističke matrice“.To je ubilačka ludost koja zlorabi Božje ime i sije smrt u pokušaju da se domogne moći i vlasti. Fundamentalistički je terorizam plod teške duhovne bijede, s kojom je često povezano znatno društveno siromaštvo. Terorizam se može pobijediti istinskim doprinosom vjerskih i političkih vođa – ustvrdio je tom prilikom papa Franjo, dodajući da uvijek treba poštovati vjersku slobodu.

Sveti se Otac također za vrijeme svog posjeta Egiptu u travnju ove godine osvrnuo na pitanje terorizma. Tako je u svom govoru na Međunarodnoj konferenciji o miru na kairskom Sveučilištu al-Azhar napomenuo da vjerske vođe imaju obvezu razotkrivati nasilje koje se skriva pod maskom navodne svetosti, osuditi povrjedu ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, raskrinkavati pokušaje opravdanja bilo kakvog oblika mržnje u ime religije i osuditi te pokušaje kao idolopokloničke karikature Boga – kazao je papa Franjo, dodajući da je samo mir svet i nijedno se nasilno djelo ne može učiniti u Božje ime jer predstavlja oskvrnuće Njegova imena.

Svi zajedno recimo odlučno i jasno „Ne!“ svakom obliku nasilja, osvete i mržnje koji se čine u Božje ime – nastavio je Papa – Svi zajedno proglasimo svetost svakog ljudskog života pred svim oblicima nasilja. Ako vjera nije rođena iz autentične ljubavi prema milosrdnom Bogu, onda je ona samo društvena tvorevina koja čovjeka ne oslobađa, nego ga gnječi. Recimo zajedno: što više rastemo u ljubavi prema Bogu, to više rastemo u ljubavi prema bližnjemu – potaknuo je Sveti Otac.

Papa se za vrijeme posjeta toj afričkoj zemlji susreo i s predstavnicima egipatskih institucija, Diplomatskoga zbora i egipatskoga građanskog društva te je tada napomenuo da se ne može graditi civilizacija ako se ne odbacuje svaka ideologija zla i nasilja, te svako ekstremističko tumačenje koje želi poništiti drugoga i ukloniti različitosti manipulirajući i vrijeđajući Božje sveto ime. Dužnost je svih nas – nastavio je papa Franjo – poučiti nove naraštaje da Boga, Stvoritelja neba i zemlje, ne trebaju štititi ljudi; štoviše On štiti ljude. On nikada ne želi smrt svoje djece, nego njihov život i sreću; On ne može tražiti, ni opravdati nasilje; štoviše, osjeća odbojnost i odbacuje ga. Pravi Bog poziva na bezuvjetnu ljubav, na besplatno praštanje, na milosrđe, na potpuno poštovanje svakog života, na bratstvo među njegovom djecom, vjernicima i nevjernicima – kazao je tom prilikom Sveti Otac. (kta/rv)