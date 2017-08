Manila, 20. kolovoz 2017.

U proteklih je nekoliko dana na Filipinima u „ratu protiv droge“ život izgubilo najmanje 58 osoba. Usprkos prosvjedima biskupâ te azijske zemlje Vlada predsjednika Rodriga Dutertea nastavlja sa svojim programom protiv droge, u kojem se toleriraju i ubojstva. Otkako je prije godinu dana predsjednik Duterte započeo s ratom protiv dilera droge, samo je u pokrajini Bulacan, koja se nalazi na otoku Luzonu, ubijeno barem 450 osoba, a više od 4000 ih je uhićeno.

Dosad je u ratu protiv droge ubijeno više tisuća Filipinaca. Biskupi su kritizirali i osudili takav način postupanja Vlade predsjednika Dutertea, a naročito nadbiskup Manile, kardinal Luis Antonio Tagle, te njegov pomoćni biskup, mons. Broderick S. Pabillo. Oni su sigurnosnim snagama predbacili da rat protiv droge zlorabe i za druge svrhe te su pozvali na poštivanje svakog ljudskog života.

Talijanski misionar Giovanni Re s Papinskog instituta za vanjske misije (PIME) živi i radi u Manili te je prije svega uznemiren reakcijom stanovništva koje odobrava Vladino postupanje. Otac Re je mišljenja da je zadaća misionara i svećenika u župama ljudima govoriti kako nije ispravno ubijati ljude.

Kada je prije godinu dana sve to počelo, ljudi su još bili šokirani ubojstvima koja su činile sigurnosne snage – napomenuo je talijanski misionar. No nažalost izgleda da se u međuvremenu većina stanovništva priviknula na to. Svakoga dana filipinski mediji izvještavaju koliko je ljudi ubijeno u ratu protiv droge, no to je često samo privid. Otac Re je objasnio da su ubijeni neki ljudi koje policija nije ni tražila zbog droge. I nedužne se ljude znalo umiješati u sve to jer su se našli na krivom mjestu u krivo vrijeme.

Misionar je kazao da s vremena na vrijeme policija želi pokazati koliko je uspješna te stoga provede akcije u kojima se ubije naročito mnogo ljudi. Zasigurno se može dogoditi da se ubije i prolaznike. Predsjednik Duterte zahvaljuje tim policajcima te ih hvali, ali je dosad uvijek šutio o mogućim „pogrešnim“ ubojstvima. Na sreću, Crkva nikada ne šuti – istaknuo je otac Re.

Katolički je svećenik podsjetio da nije sve stalo samo na apelima biskupa, već su i započeli konkretni projekti koji se tiču odnošenja prema ovisnicima o drogi. Provedene su i inicijative koje su usmjerene prema obiteljima ovisnikâ o drogi. Crkva također mnogo radi za članove obitelji žrtava rata protiv droge. Na lokalnoj se razini, odnosno u župama, mnogo radi. No nažalost – zaključio je otac Re – moramo ustvrditi da i u župama postoje vjernici koji se ili ne zanimaju za tu temu ili čak kritiziraju stav biskupâ. (kta/rv)