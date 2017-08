Rim, 19. kolovoz 2017.

Žalost je bila prvi osjećaj koji je osjetio umirovljeni nadbiskup Barcelone, kardinal Lluis Martinez Sistach, nakon što je čuo za teroristički napad koji se dogodio u njegovu gradu. U razgovoru za Radio Vatikan nekadašnji je nadbiskup katalonske metropole izjavio da je zahvalan što postoji snažna osuda napadâ. Uopće nema smisla bezrazložno ubijati ljude – kazao je kardinal Sistach – Moramo se moliti Bogu da obrati srca onih koji su odgovorni za terorizam. Ono što je sada važno jest da se držimo zajedno te da promičemo ključne vrijednosti – napomenuo je katolički prelat.

Terorizam potkopava upravo to: potiče propadanje vrijednosti i mržnju. Svaka je zemlja pozvana podučiti svoje građane vrijednosti života – kazao je kardinal Sistach. Tko posjeti Ramblas u Barceloni, čini to kako bi upoznao radost grada. Mještani čak i ne koriste tu ulicu kako bi, primjerice, išli na posao. Iz tog razloga atentat nije usmjeren protiv grada, nego protiv svijeta, jer su napadači znali da su se tim područjem kretali prvenstveno turisti. Svaki nas napad ostavlja bez riječi i kao da umanjuje naša srca. No mi moramo drugačije reagirati: možemo pobijediti terorizam s ljubavlju i bratstvom, a Gospodin će pritom biti uz nas – istaknuo je nekadašnji nadbiskup Barcelone. (kta/rv)