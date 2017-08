Rim, 19. kolovoz 2017.

Jemen, zemlja u kojoj se od 2015. godine vodi rat, sve je dublje u humanitarnoj krizi kakve nema na svijetu, s jednom od najvećih ikad zabilježenih epidemija kolere i rijekom izbjeglica koji prolaze kroz Jemen, dolazeći s Afričkoga Roga, kako bi došli do bogatih zemalja Perzijskoga zaljeva. Veliki dio međunarodne zajednice podupire predsjednika Abeda Rabu Mansoura Hadija, podržanoga vojnom koalicijom koju vodi Saudijska Arabija, koja nadzire jemenski zračni prostor, dok pobunjenički šijiti Houti, vjerni bivšem predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu, koje podupire Iran, zauzimaju sjever i glavni grad Sana.

U svemu se tomu nalazi stanovništvo koje čini 20 milijuna ljudi, prepuštenih samima sebi, bez infrastrukturâ i bez priznate vlasti – napomenuo je, u razgovoru za Radio Vatikan, biskup Paul Hinder, apostolski vikar za južnu Arabiju te istaknuo da je vrlo teško dostaviti pomoć toj zemlji. Ima još međunarodnih organizacija poput Crvenoga križa, Liječnika bez granica i drugih koje sigurno rade sve moguće; ali sve dok se ne zajamči sigurnost, i njihovo je djelovanje krajnje teško, a u nekim područjima i nemoguće.

Vrlo je težak i rad misionarskih zajednica. Divim se misionarkama, sestrama Majke Terezije, koje su ostale u Adenu i Sani, i koje još uspijevaju učiniti sve što je u njihovoj moći, iako se nalaze u krajnje teškoj situaciji – istaknuo je biskup te dodao – Želim ih povjeriti molitvi svih kršćana u svijetu.

U posljednje vrijeme sukobljene strane nastoje postići dogovor te otvoriti zračnu luku u glavnom gradu, koja je već godinu dana zatvorena kako bi se izbjegla zračna dostava oružja pobunjeničkoj skupini Houti. Saudijska je Arabija tražila od Ujedinjenih naroda da preuzme nadzor, nakon što je 15 humanitarnih organizacija zatražilo da se zračna luka otvori kako bi se omogućila dostava pomoći te prijevoz teško oboljelih na liječenje izvan zemlje. Međutim, za svaki je sporazum potreban prethodan dogovor među svim stranama. To je potrebno i za rješenje krize – primijetio je biskup Hinder.

Ne vidim neki drugi put osim toga da sukobljene strane, interne i one izvan zemlje, sjednu zajedno za stol, po mogućnosti i uz neku vrstu međunarodnoga 'primoravanja'. Sve njih treba staviti pred njihove odgovornosti – kazao je biskup te napomenuo – Moramo uvijek misliti na to da takozvane zapadne snage zacijelo nisu neokaljane. Nitko nije nedužan, jer taj prljavi rat u Jemenu ima veze i s trgovinom oružjem i drugim poslovima povezanima s korupcijom – upozorio je biskup Hinder.

S 2000 preminulih od kraja travnja i – prema podatcima Svjetske zdravstvene organizacije – 5000 zaraženih svakoga dana, Jemen se suočava s epidemijom kolere bez presedana. Bolest prijeti svakom 120. stanovniku, a sumnja se da je oko 450.000 ljudi oboljelo. Prema informacijama koje sam dobio – dodao je biskup – epidemija kolere se nesmetano širi zato što je potpuno propao zdravstveni sustav. A to je izravna posljedica rata. Koliko je do toga došlo namjerno, smišljeno od sukobljenih strana, ne može se dokazati, ali postoje ozbiljne indicije prema kojima se čini da se u određenim dijelovima zemlje radilo na podjarivanju želje za uništenjem – napomenuo je apostolski vikar.

Dramatično je i stanje izbjeglica i prognanika. Prema podatcima Međunarodne organizacije za migracije, oko 55.000 ljudi nastoji s Afričkoga Roga doći do Arapskoga poluotoka, riskirajući tako prijelaz preko Jemena. Riječ je većinom o vrlo mladim ljudima, u prosjeku su to 16-godišnjaci, kojima se onda pridružuju jemenski prognanici. Na zemlji su samo dvije granice: prema Saudijskoj Arabiji i prema Omanu. Oman će se, naravno, zauzeti kako bi zadržao što neutralnije stajalište da bi mogao biti aktivna strana u pregovorima – objasnio je biskup. Tako ostaje morski put, a on je velika nepoznanica. Tko uspije pobjeći preko mora? Što će poslije biti s tim ljudima? – upitao se biskup Hinder te izrazio bojazan da će mnogo ljudi u Adenskom zaljevu pronaći smrt. (kta/rv)