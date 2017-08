Vatikan, 18. kolovoz 2017.

Ništa vas ne sprječava u tome da živite i rastete u prijateljstvu s Ocem Nebeskim, te da svima svjedočite Njegovu beskrajnu dobrotu i milosrđe – istaknuo je papa Franjo u svojoj tweet-poruci, objavljenoj 17. kolovoza 2017. Time je podsjetio na ono što je 7. lipnja ove godine rekao za vrijeme opće audijencije kada je u katehezi o kršćanskoj nadi razmišljao o Božjem očinstvu kao izvoru naše nade.

Papa je, među ostalim, prisutne vjernike uputio na prispodobu o milosrdnom ocu (usp. Lk 15,11-32), u kojoj nam Isus objašnjava da je Bog Otac, ali ne na ljudski način, jer se nijedan otac na ovome svijetu ne bi ponio kao što se ponio glavni lik u toj prispodobi. Bog je Otac na svoj način – rekao je papa Franjo – dobar, slab pred čovjekovom slobodnom voljom, sposoban samo sprezati glagol „ljubiti“. Kad se pobunjeni sin, nakon što je potratio sve što je imao, konačno vraća rodnom domu, taj otac ne primjenjuje kriterije ljudske pravednosti, već prije svega osjeća potrebu za opraštanjem te svojim zagrljajem daje sinu do znanja da mu je nedostajao tijekom čitavog tog dugog vremena odsutnosti, da je bolno nedostajao njegovoj očinskoj ljubavi – kazao je Sveti Otac te dodao: Koji li je nedokučivi misterij Bog koji gaji takvu ljubav prema svojoj djeci!

Papa je nadalje napomenuo da mi nikada nismo sami. Možemo biti daleko, neprijateljski nastrojeni, možemo se čak izjašnjavati kao osobe „bez Boga“ – kazao je papa Franjo – ali evanđelje Isusa Krista nam otkriva da Bog ne može bez nas: on neće biti Bog „bez čovjeka“; on je taj koji ne može biti bez nas, a to je veliki misterij! Bog ne može biti Bog bez čovjeka. (…) I ta sigurnost je izvor naše nade koju nalazimo sačuvanu u svim zazivima molitve Očenaš.

Kada trebamo pomoć – nastavio je Sveti Otac – Isus nam ne kaže da se predamo rezignaciji te da se zatvaramo u sebe, nego da se obratimo Ocu i od njega zatražimo s povjerenjem što nam je potrebno. Sve naše potrebe, od onih najočitijih i svakodnevnih, poput hrane, zdravlja, posla, sve do potrebe da nam se oprosti i da imamo oslonac u napastima, nisu zrcalo naše samoće: postoji naprotiv Otac koji nas uvijek gleda s ljubavlju i koji nas zasigurno neće napustiti – rekao je tada Papa. (kta/rv)