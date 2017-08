Bangui, 17. kolovoz 2017.

U Srednjoafričkoj se Republici i dalje osjeća napetost, nakon krvoprolića koje su u Gambu, na jugoistoku zemlje, nad kršćanima počinili pripadnici pobunjeničke skupine Seleka. Stanje je u glavnom gradu Banguiju za sada mirno, ali – po mišljenju promatračâ – moglo bi doći do političke instrumentalizacije religije, i namještenoga suprotstavljanja između kršćana i muslimana.

Na to se, u razgovoru za Radio Vatikan, osvrnuo don Mathieu Bondobo, generalni vikar nadbiskupije Bangui, te potvrdio da ta opasnost uvijek postoji, iako – kako je rekao – mi, iz Crkve, uvijek ističemo da kriza nema veze s religijom; nije, naime, riječ o sukobu između kršćana i muslimana. Tko to govori, instrumentalizira krizu – napomenuo je vikar te istaknuo da se sa sigurnošću zna da je riječ o geopolitičkoj i geostrateškoj krizi. Religije su u Srednjoafričkoj Republici uvijek živjele zajedno, stoga nema razloga za govor o sukobu među religijama. Ali, valja znati upozoriti na pravi problem, a on je geopolitički i geostrateški – istaknuo je don Mathieu.

Na novinarovo pitanje tko stoji iza krize, vikar je kratko odgovorio: Svi oni koji žele bogatstva ove zemlje. A što se tiče straha Ujedinjenih naroda da bi u toj zemlji moglo doći do genocida, don Mathieu ne vjeruje da bi do toga moglo doći, jer – kako je rekao – to nije etnička kriza. Iako, – dodao je – mnogo je ljudi koji umiru, koji su ubijeni, te je doista potrebno prekinuti ta krvoprolića i mnoštvena ubojstva.

Osvrnuvši se na ulogu Plavih kaciga, koje neki kritiziraju, don Mathieu je napomenuo da su snage Ujedinjenih naroda u ovom trenutku jedine koje u toj zemlji pomažu da se dođe do mirnoga stanja. Problem je tumačenje njihova mandata – primijetio je. Govorilo se da su došli razoružati sve koji ilegalno posjeduju oružje. Ali, budući da se zna da postoje čitave skupine koje su ilegalno naoružane, ljudi se pitaju zašto Plave kacige ne razoružaju te skupine, i tako potiču kritike.

Drugo što im se može zamjeriti jest to da dolaze prekasno, jer su više puta došli u trenutku kada su krvoprolića već bila počinjena. Zbog toga ljudi žele da se uspostavi snažna srednjoafrička vojska, iako su zadovoljni i prisutnošću Plavih kaciga, jer bez njih, ne zna se kako bismo završili – primijetio je don Mathieu te, spomenuvši se Papina posjeta Srednjoafričkoj Republici, u studenomu 2015. godine, kazao da je Sveti Otac tada došao donijeti im nadu. Osjećamo ga blizu u njegovim utješnim riječima koje nam upravlja. Stoga ne smijemo nikada izgubiti nadu – kazao je na kraju generalni vikar. (kta/rv)