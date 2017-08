Koraće, 16. kolovoz 2017.

Svetkovinu svoje nebeske zaštitnice - Veliku Gospu svečano je u utorak, 15. kolovoza 2017. proslavilo više stotina Koraćana. Euharistijsko slavlje u hladovini Gospina dvorišta na vanjskom oltaru župe Uznesenja BDM u Koraću u Bosanskoj Posavini predvodio je vlč. Ivan Tolj, župnik župe sv. Antuna Padovanskog u Sijekovcu – Gornja Močila. Uz domaćeg župnika fra Ivana Marića, plehansksog gvardijana fra Antu Tomasa suslavilo je još osam okolnih svećenika. Slavlje je pjevanjem uveličao Luka Balvan, poznati kantautor duhovnih pjesama iz Zagreba.

U svojoj homiliji vlč. Tolj promišljao o važnosti uloge Blažene Device Marije u životu Crkve i svakog njezinog člana. „Samo onaj tko se Bogu daruje postat će velik, postat će netko i biti će zadovoljan i sretan u svome životu. Marija nam je pokazala kako to trebamo činiti. Ona jest model kako biti velik, kako se ostvariti, a to je put predanja u Božje ruke“, ustvrdio je na početku homiliji propovjednik potkrijepivši to brojnim primjerima svetaca kroz povijest, koji su krenuli s Bogom u avanturu dopustili da ih On dotakne, preporodi, učini od njih nova stvorenja te blagoslov ovome svijetu. „Bogu je sve moguće, jer vjera mijenja čovjeka i čini od njega nešto novo. Dopustimo mu da nas on po zagovoru BDM dotakne, obnovi,“ ponovio je više puta vlč. Tolj. Svjestan stradanja Hrvata tog dijela Bosanske Posavine koji vapi za svojim vjernicima, koji su ga tijekom Domovinskog rata 1992. Morali napustiti i potražiti utočište diljem svijeta ustvrdio je: „Ma kako škrta bila ova zemlja, ako to budemo htjeli, od nje ćemo opet napraviti plodnu zemlju, koja je tolike prehranila, vratiti život u nju. Samo vjera spašava, uzor nam je u tome Blažena Djevica Marija. S vjerom je moguće vratiti život u ovaj kraj, osobno postati novi čovjek, i imati sretan i zadovoljan život, neovisno o tome tko smo, što smo, koliko imamo ili nemamo. Al, na taj susret s Bogom valja nam krenuti korak po korak, a Bog će onda sve naše napore blagosloviti“.

Naglasio je da unatoč neuspjesima koje su doživjeli osobno ili kao zajednica u Posavini, ne smiju poticati kulturu tragičnosti i mentalitet smrti i stanje neuspjeha, jer time negiraju i vjeru i antropološke kriterije, time izdaju život, izdaju sebe“. Dodavši ponovno da je sve moguće ako smo u Bogu, pozvao je Posavljake da toga velikog dana učine Gospi zavjet započeti nešto novo kako bi stvarali kulturu života, iz pustoši ponovo stvorili život te tako uspjeli i kao pojedinci i kao narod.

Župnik fra Ivan zahvalio je svojim župljanima koji su svojim darovima pomogli te su u crkvi tijekom ove godine postavljena četiri vitraja, a u pripremi je njih još pet. To su domaći sinovi svećenici fra Blažen Lipovac, fra Vislav Krijan i fra Mladen Jozić te obitelji Ignjata i Ružice Ćosić, Kate i Ilije Garić, Manda Barišić te Ivica Pranjić i zajednica Hrvata u Stutgarttu.

Posebno je zahvalio svojim župljanima članovima HKUD-a „Tamburica“ Koraće, koji su prikupljenim prilozima na zadnjoj osmoj koraćanskoj božićnoj večeri nabavili opremu i u crkvu uveli ozvučenje. Oni su naime dva dana prije, u nedjelju, 13. kolovoza organizirali petu u nizu Smotru folklora i tako obilježili 50. obljetnicu djelovanja toga društva koje ima za cilj očuvanje tradicije i običaja svoga kraja.

Fra Mirko Filipović tom je prigodom predstavio i vjernicima darovao novi broj glasila „Fra Lovro“, koji promiče svetost sluge Božjega fra Lovre Milanovića, koji je u tim krajevima bio župnikom.

Na Misi su bili nazočni i predstavnici društveno-političkih vlasti BiH i Hrvatske na čelu s ministrom Davorom Čordašem i zamjenikom gradonačelnika Slavonskog Broda Hrvojem Andrićem.

Baš kao nekada zapjevali su i kolo zaigrali Koraćani poslije Mise u dvorištu svoje Gospe.

Svetkovini je prethodila trodnevnica koju su predvodili domaći sinovi, fra Vislav Krijan i fra Mladen Jozić. (kta/b.l.)

