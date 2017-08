Wollongong, 16. kolovoz 2017.

I ove godine, Hrvati iz raznih dijelova Australije hodočastili su Mariji Kraljici Hrvata u Wollogong i ujedno proslavilo Marijino uznesenje u nebo. Kao i uvijek, u pastoralnoj brizi za duše svećenici i časne sestre međusobno se podupiru. Tako se i ove subote, 14. kolovoza 2017. u crkvi posvećenoj Mariji Kraljici Hrvata, koja je ujedno prva Hrvatska katolička crkva sagrađena na australskom tlu i dio je Hrvatskog katoličkog centra, moglo zapaziti tri časne sestre klanjateljice Krvi Kristove koje djeluju u St. Johns Parku i Blacktownu dok su u prezbiteriju koncelebriralai svećenici iz Sydneya, iz Summer Hilla fra Zvonko Križanović, iz Blacktowna fra Josip Kešina, iz St. Johns Parka fra Matej Jovanovac, iz Newcastla fra Euzebije Mak, iz Canberre fra Miroslav Jelić te bogoslovi zagrebačke provincije koji su došli s fra Zvonimirom - fra Ivica Pečnik i fra Darko Grmača. Svaki od svećenika predvodio je svoje vjernike iz svojeg centra na ovome hodočašću te ih svojim primjerom poticao na pobožnost prema Mariji.

Misu je predvodio mjesni biskup Peter Willim Ingham koji je u u propovjedi približio Marijin lik kao uzor u služenja Bogu. Na kraju slavlja zahvalio se hrvatskim hodočasnicima na njihovoj snažnoj vjeri i kršćanskom primjeru.

Blagoslov hodočasnika uslijedio je s Presvetim oltarskim sakramentom nakon uobičajenog zajedničkog druženja i okrepe. Ljudsko grlo pjeva kada je srce puno i ispunjeno, što se moglo vidjeti na licima odlazećih hodočasnika.

Hodočasnike je dočekao domaćin i voditelj centra fra Ivo Tadić s fra Brunom Ćubelom i fra Dragom Prgometom. Od fra Ive se moglo neizbježno čuti kratka povijest o dolasku Hrvata u Wollogong i o nastanku centra:

„Prvi Hrvati dolaze u Wolongong odmah poslije II. svjetskog rata bježeći iz Hrvatske. Već na početku dolaska prvih Hrvata u Wollongong dolaze k njima i hrvatski svećenici iz Sydneya, fanjevci koji su članovi zagrebačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Najprije je to vršio fra Roko Romac. Od god. 1968. do god. 1972. pastoralnu brigu o Hrvatima u Wollongongu preuzima fra Euzebije Mak. Hrvatska zajednica u Wollongognu je dobila svojeg vlastitog svećenika fra Stipu Šešelju krajem veljače god. 1972. Hrvatski katolički centar završen je 1983., te je 29.listopada iste godine đakovački biskup Ćiril Kos i biskup Wollongonga E. W. Murry posvetili centar Mariji Kraljici Hrvata. Fra Stipe Šešelja upravlja centrom do 1993. kad se vraća u domovinu, a preuzima ga fra Drago Prgomet, član Franjevačke provincije Bosne Srebrene. On ostaje do 2002. god. kad pastoralnu brigu o Hrvatima preuzima fra Ivo Tadić.“ (kta/fia)