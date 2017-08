Taizéu, 15. kolovoz 2017.

Mnogo je, kao svakoga ljeta, mladih kršćana iz cijeloga svijeta okupljenih u Taizéu na tjednim susretima koje organizira Ekumenska zajednica koju je 1940. godine osnovao brat Roger. Ovih se dana u tom malom francuskom mjestu nalazi 4000 mladih; a tijekom ljetnih je mjeseci bilo više od stotinu mladih kršćana iz Egipta, Iraka, Palestine i Libanona.

Aktivnosti počinju ujutro – kazao je brat Charles Eugène - uz biblijska razmatranja koja predlaže prior, brat Alois, o temi „Otvoriti putove nade“. Poslijepodne se održavaju susreti o temama koje se odnose na vezu između vjere i života, društvenoga i crkvenoga zauzimanja te umjetnosti. Danima ritam daju trenutci molitve u zajednici – ujutro, u podne i navečer – na kojima sudjeluju svi zajedno.

Među prijedlozima za ovogodišnje susrete, nalazi se i poziv na pojednostavljivanje života kako bismo zajedno sudjelovali. Taj izraz proizlazi iz dubine Pravila Zajednice iz Taizéa, – objasnio je brat Charles – jer je brat Roger snažno želio uspostaviti vrlo jednostavan život zajednice, jer je Evanđelje jednostavno, poziva nas na jednostavnost, ali i zato što jednostavnost omogućuje veće zajedničko sudjelovanje. Stoga je traženje jednostavnoga života prijedlog koji nastojimo mi sami živjeti u zajednici, ali je to i prijedlog koji upravljamo i mladima.

Molitva, susret, zajedničko sudjelovanje, kulturalna razmjena, to su obilježja tjedana u Taizéu. Što se tiče duhovnoga hoda mladih, brat Charles je istaknuo da treba otkriti da je i molitva jednostavna stvarnost; ne trebamo tražiti izvanredne stvari u vjeri, u molitvi. I kontemplativna molitva, molitva u kojoj je vrlo važna šutnja, moguć je put svakomu od nas, jer Bog nas ne zove da činimo izvanredne stvari, nego nas poziva na jednostavan odnos koji se s Njim često ostvaruje u tišini – istaknuo je brat Charles.

Za sljedeći tjedan predviđen he molitveni susret koji će se održati 16. kolovoza, povodom 12. obljetnice preminuća brata Rogera, kojega je ubila jedna poremećena žena. Može se reći da je Taizèovski brežuljak tijekom cijele godine pun duha brata Rogera, stoga ćemo ga se vrlo jednostavno spomenuti, onako kako bi on volio - napomenuo je brat Charles. Osim toga, od 20. do 27. kolovoza održat će se poseban tjedan, namijenjen samo mladima u dobi od 18 do 35 godina, koji će imati i poseban program, uz susrete i razmatranja o temama kao što su siromaštvo, prihvat migranata, klimatske promjene, mediji, i druge važne teme. (kta/rv)