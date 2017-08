Sarajevo, 14. kolovoz 2017.

S. Janja Martina Katović iz Glamoča nakon šest godina dobila je spor protiv općine Glamoč koja ju mora imenovati za ravnateljicu vrtića, javlja Večernji list.

Naime, u ponovljenom postupku pred Vrhovnim sudom FBiH, odbijena je revizija općine Glamoč čime su zapravo potvrđene presude nižih sudova kojima je utvrđena diskriminacija Janje Martine Katović zbog toga što je redovnica. Stoga je općini Glamoč naloženo da Janju Martinu Katović imenuje ravnateljicom vrtića.

S. Janja jedina se prijavila na raspisani natječaj na mjesto ravnateljice glamočkog vrtića, no do imenovanja nikada nije došlo zbog protivljenja Općinskog vijeća, premda je zadovoljavala sve uvjete. Na spomenutu dužnost imenovalo ju je Upravno vijeće vrtića, dobila je i podršku Vijeća roditelja u kojem su predstavnici sva tri naroda, ali to nije potvrdio Općinsko vijeće nakon čega je oštećena pokrenula sudski spor. Dvije ranije presude Županijskog i Općinskog suda u Livnu potvrdile su postojanje diskriminacije u slučaju njezina neimenovanja na mjesto ravnateljice glamočkog vrtića. Međutim, Vrhovni sud je 2014. ukinuo presudu Županijskog suda Livno uz obrazloženje da nema dokaza da je Janja Martina Katović žrtva diskriminacije zbog toga što je redovnica. Stoga su časna sestra i njezin pravni tim zajednički odvjetnički ured Paponja-Bunoza podnijeli apelaciju Ustavnom sudu BiH, a koji je u lipnju potvrdio kako Janja Martina Katović nije imala pravično suđenje pred Vrhovnim sudom FBiH te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Pravna borba ovih dana zaključena je u ponovljenom postupku pred Vrhovnim sudom FBiH koji je odbio reviziju općine Glamoč, a čime su zapravo potvrđene presude nižih sudova kojima je utvrđena diskriminacija. (kta/ika)