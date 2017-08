Novi Grad, 12. kolovoz 2017.

Blagdan sv. Klare, zaštitnice Novog Grada, maloga mjesta u Bosanskoj Posavini, koje pripada župi Imena Marijina u Svilaju kod Odžaka proslavljen je u petak, 11. kolovoza 2017.

Euharistijsko slavlje ispred kapelice sv. Klare, podignute 2009. o 800. obljetnici franjevačkog reda, predvodio je fra Klaudio Milohanović, gvardijan franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu. Uz domaćeg župnika fra Mladena Jozića suslavili su prof. dr. fra Božo Lujić, domaći sin te okolni župnici: fra Anto Zrakić, fra Mijo Šuman, fra Blažan Lipovac i vlč. Pavo Brajnović.

Osvjetljavajući život i djelo sv. Klare i njezinu veličini i ulogu u našem životu fra Klaudio je naglasio kako je sv. Klara znala izabrati pravi put u svome životu, koji nije bio nimalo jednostavan. „Po primjeru sv. Klare možemo vidjeti da su pokora, post, šutnja, trpljenje upravo ono što ju je dovelo do svetosti. I mi smo pozvani kao kršćani boriti se protiv protivština koje nas odvlače do Boga, boriti se onim sredstvima koje nam je Bog omogućio. Največe sredstvo koje je sv. Klara odabrala je živi Isus. Neka On oživi i naše živote, dadne nam snage da i mi poput ove velike svetice svjedočimo u svakom trenutku svoga života te znamo prepoznati prave vrijednosti za svoj život“, poručio je, između ostaloga, fra Klaudio. Kako to tradicionalno čine na taj blagdan na početku Mise župnik fra Mladen je predmolio molitvu blagoslova polja. Slavlje je pjevanjem uveličao župni zbor.

Na Misi su nazočni bili i neki od pravoslavnih vjernika toga sela. Cilj gradnje te, jedine kapelice u BiH posvećeni sv. Klari, sagrađene po projektu akademika Zlatka Ugljena na zemljištu, koje je Crkvi darovala obitelj Dragana Lekića, domaćeg sina koji živi u Švicarskoj, bio je i u tome da ta velika svetice Katoličke Crkve opet ujedini to selo u kojem su većinsko stanovništvo pravoslavni vjernici. (kta/b.l.)

foto