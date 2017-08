Vatikan, 12. kolovoz 2017.

Kad nas snađe nešto zbog čega trpimo, poslušajmo Isusov glas u srcu: „Ne bojte se! Ne boj se, samo naprijed! Ja sam s tobom!“ – napisao je papa Franjo u svojoj tweet-poruci, 11. kolovoza 2017., na spomendan sv. Klare Asiške, utemeljiteljice klarisa. Da Isus bude, dakle, u središtu života osobe, života koji je po sjedinjenju s Kristom Gospodinom otvoren prema drugima te na poseban način ima udjela u patnjama drugih. Ta misao podsjeća na ono što je 4. listopada 2013. godine rekao klarisama za vrijeme susreta u Bazilici svete Klare u Asizu.

Tom je prilikom Sveti Otac istaknuo kako mnogi ne shvaćaju život klauzurnih sestara. Ljudi obično misle da su redovnice osamljene, same s Bogom, da samo čine pokoru – primijetio je Papa napomenuvši da to nije put redovnicâ, niti klauzurnih sestara. Put uvijek prolazi kroz Krista. Krist je u središtu njihova života, pokore i zajedničkog življenja, osobne i zajedničke molitve. Krist je uvijek put. Kad se neka osoba posvećuje kontemplaciji Krista, pokori i molitvi, ona biva ljudskijom, suprotno onomu što ljudi misle o klauzurnim sestrama – kazao je papa Franjo.

Također je napomenuo da su klauzurne sestre pozvane gajiti veliku humanost Crkve, da razumiju ljude i njihove probleme, da praštaju i Bogu preporučuju ljude. A koji je znak njihove humanosti? – upitao je tada Papa te odgovorio – To je njihova radost! Upravo je iz tog razloga kazao da je žalostan kad vidi potištene redovnice, kad se usiljeno smiju, jer to nije unutarnji osmijeh, to nije Kristova radost. Redovnice su poput Crkve, iskusne u ljudskosti, a majke u molitvi. Crkva želi da budete majke, da darivate život – nastavio je – Kada molite za svećenike ili sjemeništarce, vi ste majčinski povezani s njima. Molitvom im pomažete da postanu dobri pastiri Božjega naroda – rekao je Sveti Otac preporučujući im njegu zajedničkoga života.

Pozvao ih je da njeguju međusobno prijateljstvo, život kao u obitelji, uzajamnu ljubav. Neka samostan bude obitelj, a ne čistilište. Ima problemâ i bit će ih, ali ljubavlju se sve može riješiti. Treba izgrađivati zajednički život, jer ako je život u zajednici poput života u obitelji, onda je Duh Sveti u zajednici – zaključio je papa Franjo.

Sveta Klara rođena je 1193. godine u plemićkoj obitelji u talijanskom gradu Asizu. Privukao ju je nauk sv. Franje Asiškog te se pridružila benediktinkama, no ubrzo je zajedno sa sv. Franjom osnovala Drugi franjevački red, po njoj prozvan klarise. Riječ je o kontemplativnom redu, a sestre klarise provode život u predanju Bogu kroz molitvu i rad unutar zajednice, živeći isključivo od Božje providnosti. U svijetu danas ima oko 20000 klarisa. Sveta Klara umrla je 11. kolovoza 1253. godine, a dvije godine poslije ju je papa Aleksandar IV. proglasio svetom. (kta/rv)