Vatikan, 12. kolovoz 2017.

Prošloga je tjedna organizacija Mladi za život započela svoju ovogodišnju pro-life turneju skupom za ljudska prava u austrijskom gradu Grazu te su poslije toga krenuli na hodočašće prema 200 kilometara udaljenom Beču. Organizacija Mladi za život Austrije skupina je učenika, studenata i mladih zaposlenih osoba, koja se zalaže za dosljednu zaštitu ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Njihov je cilj Austrija u kojoj će se ženama koje imaju dvojbe žele li zadržati dijete ili ne, kao i njihovoj djeci ponuditi stvarna pomoć, odnosno Austrija u kojoj će abortus postati suvišan. Ove su godine u središtu pažnje bebe s poteškoćama.

Nakon što je bečki nadbiskup, kardinal Christoph Schönborn, preporučio sudjelovanje na hodu za život, sada je i papa Franjo pozdravio sve sudionike te ljetne akcije. Dijete i prije rođenja posjeduje nepovrjedivo dostojanstvo i čovjek njime ne može nikada raspolagati. Pobačaj je zločin, apsolutno zlo – poručio je Sveti Otac, podsjećajući time na ono što je rekao za vrijeme konferencije s novinarima tijekom povratnog leta iz Meksika: „Pobačaj nije 'manje zlo', nego je zločin. To znači izbaciti jednoga da bi se spasio drugi. To je ono što čini mafija, zar ne? To je zločin. To je apsolutno zlo“. Papa također u svojoj enciklici „Laudato si’“ ističe zaštitu ljudskoga embrija. Dodajmo kako je sudionike pro-life turneje pozdravio i apostolski nuncij u Austriji, nadbiskup Peter Stephan Zurbriggen.

Prijeporni se kasni abortus beba s poteškoćama mora konačno ukinuti – istaknula je Myroslava Mashkarynets, glasnogovornica organizacije Mladi za život – Djecu s poteškoćama može se nekažnjeno abortirati sve do njihova rođenja. Upozorila je da u Austriji pobaci devet od deset žena čijoj se nerođenoj djeci prenatalno dijagnosticira Downov sindrom. Papin nas pozdrav osnažuje u našim zahtjevima – kazala je glasnogovornica, dodajući da je u slučajevima kada žena dvoji hoće li zadržati dijete ili ne, potrebna najveća moguća potpora kako bi se u jednakoj mjeri moglo pomoći i ženama i djeci. Ovogodišnji bi hod za život trebao završiti 18. kolovoza u Beču, gdje će se održati završna svečanost. (kta/rv)