Novi Travnik, 11. kolovoz 2017.

Vođen riječima sv. Pavla apostola Crkvi u Rimu „Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?“ (Rim 8,35) mladomisnik Vrhbosanske nadbiskupijedon Ante Vrhovac nakon šest godina svećeničke formacije proslavio je mladu Misu 5. kolovoza 2017., u rodnoj župi Uzašašća Gospodinova u Novom Travniku.

U procesiji koja je krenula iz sakristije do vanjskog oltara uz mladomisnika don Antu bilo je desetak bogoslova, 32 svećenika, među kojima su 3 mladomisnika, župnik Marinko Grubešić, mons. Pavo Jurišić kanonik vrhbosanskog kaptola i ujak mladomisnika, te crkveni kum don Davor Topić, skopski župnik i propovjednik don Gabriel Kavčić. Prije Svetog misnog slavlja mladomisnik je primio roditeljski blagoslov koji su mu udijelili otac Mato i majka Spomenka, a prigodnom recitacijom su ga na iznenađenje svih prisutnih pozdravile njegove sestre Mirna, Marina i Lucija te brat Petar.

Na početku Misnog slavlja sve prisutne, a osobito mladomisnika don Antu, njegovu obitelj i civilne kumove strica Mirka i strinu Marjanu pozdravio je župnik don Marinko Grubešić. Nakon čitanja odabranih svetopisamskih tekstova propovjednik don Gabriel Kavčić, također mladomisnik koperske biskupije iz Slovenije, u svojoj propovijedi obratio se mladomisniku ali i svima prisutnima govoreći o prijateljstvu s Isusom osvrćući se na tri osobine tog prijateljstva – poniznost, odabranost i konkretnost. Uzimajući tako za primjer poniznosti proroka Jeremiju don Gabriel je istaknuo: „To pitanje me podsjeća na bogosloviju. Bogoslovija je puna (ne više tako puna kao nekad) momaka, koji kao Jeremija osjete, da ih Gospodin zove da postanu Njegovi prijatelji. Bog zove svakog od nas. Ali svećenika zove na poseban način. I, ako je sve u redu, onda se moraš osjećati - kao Jeremija – sasvim nevrijedan. Nevrijedan prijateljstva s Isusom. Ante, tebi i sebi želim da znadnemo bit svećenici koji uvijek dolaze pred Gospodina i govore mu kao Jeremija: »ne mogu – samo sam dijete!«, ili drugim riječima, »Isuse, nisam dostojan da budem tvoj prijatelj.«“. Govoreći o odabranosti propovjednik je rekao kako je svećenik na poseban način odabran ređenjem i da se tu očituje Isusova blizina – biti jedno s Isusom. Treća osobina koju je don Gabriel naveo kao osobinu prijateljstva s Isusom jest konkretnost: »Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?«. „Dragi Ante, tim geslom kao svećenik naviještaš sigurnost svim ljudima. »Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove?«. To je odraz tvog konkretnog prijateljstva s Isusom i dao Bog da ostane tako. Konkretnost prijateljstva s Isusom se pokàzuje u tome što nam nitko ništa ne može, ako smo Isusovi prijatelji. Tvoje mladomisničko geslo je odraz dubokog mira u srcu. Tako je srce u miru Gospodnjem unatoč nemiru svijeta, bolesti, patnji i svemu što život donese. Zato sačuvaj u mislima svoje mladomisničko geslo, još posebno kad tijekom mise govoriš: »Mir Gospodnji bio vazda s vama«.“ Na kraju svoje propovijedi don Gabrijel je mladomisniku zaželio da njegovo prijateljstvo s Isusom bude ponizno, odabrano i konkretno.

Po završetku svečanog Misnog slavlja mladomisnik don Ante uputio je riječi zahvale, a prije svega zahvalu Gospodinu i Majci Božjoj, zatim svojim roditeljima, sestrama i bratu, ujaku, kumovima, a nakon toga svima koji su ga pratili na njegovom putu svojom molitvom i dobročinstvima. Za kraj svoje zahvale don Ante je rekao: „ Hvala vama, dragi župljani ove naše župe „Uzašašća Gospodinova“, jer ova mlada misa plode je vaše vjere i molitve. Hvala svima vama koji ste me pratili i koji ćete me pratiti svojim molitvama kako bih bio onakvim svećenikom kakvim me Gospodin želi. Najljepši plod ove mlade mise bi bio da se netko javi našem župniku sa željom da želi postati svećenikom ili časnom sestrom, pa zato nastavimo ustrajno moliti za nova duhovna zvanja u našoj župi i u cijeloj Crkvi.Sve vas pozivam, bez obzira na to jeste li dobili pozivnicu ili ne, na bratsko druženje u selu Pobrđani. A sada, puni zahvalnosti i svjesni da nas nitko i ništa ne može rastaviti od ljubavi Božje, zapjevajmo zajedno hvalu Bogu iz svega glasa i srca!“

Nakon otpjevanog „Te Deuma“ mladomisnik je s kolegama mladomisnicima don Gabrielom Kavčićem, don Marinom Krešićom i don Danijelom Dragičevićem, SDB podijelio mladomisnički blagoslov, nakon kojega su se svi uputili u selo Pobrđane kod Antine rodne kuće gdje se nastavilo druženje za obiteljskim stolom. Program pod šatorom kod obiteljske kuće vodio je don Ilija Orkić, a animirao taburaški sastav „Zlatne žice“ iz Zenice. Kod obiteljskog stola mladomisniku su se obratili svojim govorima don Marko Mikić, vicerektor VBS-a, sestra Marija Ana Kustura provincijalna glavarica SMI, don Franjo Ivandić župnik kod kojega je Ante obavljao đakonski praktikum i mnogi drugi. Don Ilija je svim prisutnim pročitao i čestitke mladomisniku od nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, profesora emeritusa mons. Mate Zovkića i predsjednika HKD „Napredak“ mons. Franje Topića koji su se i ispričali zbog nemogućnosti prisutnosti na ovom velikom danu za župu „Uzašašća Gospodinova“ Novi Travnik te obitelj, rodbinu i prijatelje obitelji Vrhovac.

Pod Misnim slavljem animirali su dječji zbor iz župe „Uzašašća Gospodinova“ pod dirigentskom palicom gospodina Zlatka Senkića i zbor župe „Rođenja sv. Ivana Krstitelja“ iz Lug Brankoviča pod ravnanjem sestre Marinele Zeko, SMI, a ministrirali su bogoslovi VBS-a predvođeni bogoslovom Josipom Dedićem.

Don Ante Vrhovac sin je Mate i Spomenke r. Gazibarić je rođen 6. veljače 1993. godine u Novom Travniku, župa „Uzašašća Gospodinova“. Kršten je u župi „Bezgrješnog začeća BDM“ u Posušju 3. kolovoza 1993. godine, a prvu svetu Pričest i sakrament Potvrde primio je u župu „Uzašašća Gospodinova“ u Novom Travniku. Nakon Osnovne škole koju je pohađao u rodnom gradu primljen je u Nadbiskupijsko sjemenište „Petar Barbarić“ u susjednom Travniku. Po završenom srednjoškolskom obrazovanju, uz pomoć župnika vlč. Stipe Kneževića piše zamolbu vrhbosanskom nadbiskupu u kojoj ističe svoju želju za svećeništvom i biva primljen u Vrhbosansko bogoslovno sjemenište, te na Katolički bogoslovni fakultet. Nakon završene treće godine studija na Katoličkom bogoslovnog fakulteta po odluci nadbiskupa vrhbosanskog svoju svećeničku formaciju nastavlja u zavodu „Germanicum et Hungaricum“, a studij na Papinskom sveučilištu „Gregoriana“ u Rimu gdje je i diplomirao 17. lipnja 2016. godine. Za đakona Vrhbosanske nadbiskupije zaređen je na prvu nedjelju Došašća 27. studenog 2016. godine u sarajevskoj prvostolnici. Sveti red primio je posvetnom molitvom i polaganjem ruku nadbiskupa vrhbosanskog Vinka kardinala Puljića u Sarajevu 29. lipnja 2017.godine. (kta/i.d.)



foto

Više fotografija ...