Rim, 11. kolovoz 2017.

Papa Franjo s velikom zabrinutošću prati razvoj događajâ između Sjeverne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država – kazao je u razgovoru za Radio Vatikan nekadašnji stalni promatrač Svete Stolice pri uredu Ujedinjenih Naroda u Ženevi, nadbiskup Silvano Maria Tomasi.

U međuvremenu se sve više zaoštravaju odnosi između sjevernokorejskoga diktatora Kim Jong-una i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Sjeverna Koreja najavila je izradu plana lansiranja četiri rakete srednjeg dometa na američki otok Guam koji se nalazi u Tihom oceanu, dok je s druge strane Trump poručio kako je spreman suočiti Pjongjang s „bijesom i vatrom“ ako ne prestane prijetiti SAD-u. To više ne može tako – upozorio je nadbiskup Tomasi – Potreban je dijalog, a ne zveckanje oružjem.

Podsjetio je na to da papa Franjo redovito inzistira kako je put prema naprijed onaj dijaloga i uključivanja sviju u pregovore, u potragu za općim dobrom. Nadbiskup Tomasi je potom upozorio da je put sukoba uvijek pogrešan i stoga trebamo uložiti vrijeme, energiju, novac i resurse kako bismo izbjegli krizne situacije poput ove između SAD-a i Sjeverne Koreje. Također je rekao da je ključno pomoći društvima poboljšati kvalitetu života ljudi, umjesto da se grade zidovi. No kako bi se to ostvarilo, potrebno je promijeniti javnu kulturu, inzistirajući na tome da se put prema naprijed ne sastoji u posjedovanju najnovije vojne tehnologije, nego u pristupu uključivosti i sudjelovanja u izgradnji općega dobra ljudske obitelji.

Vatikanski je diplomat napomenuo kako je zanimljivo da je prošloga mjeseca na sastanku u sjedištu Ujedinjenih naroda više od 120 zemalja usvojilo sporazum o zabrani nuklearnog oružja. To očituje da je na svjetskoj razini sve više zemalja koje su protiv takve vrste oružja, no nažalost postoji određena manjina koja se čvrsto drži nuklearnog oružja, a neke zemlje trenutačno nastoje nabaviti tu vrstu oružja. Mi kao kršćani moramo ići putem mira te jačati kulturu dijaloga – kazao je nadbiskup, dodajući kako postoji samo jedan jedini put koji će omogućiti da živimo u sigurnosti, a taj je da nijedna zemlja svijeta ne smije posjedovati nuklearno oružje.

9. kolovoza je obilježena 72. godišnjica američkog napada atomskom bombom na japanski grad Nagasaki. Katolički prelat smatra da bi Sjeverna Koreja i SAD trebali izvući pouku iz toga. Ono što je strašno na toj bombi – nastavio je vatikanski diplomat – jest što ona uništava sve, i civilno i vojno u jednakoj mjeri. To je potpuno neprihvatljivo. Nezamislivo je da i dalje postoje ljudi koji korištenje tog oružja smatraju mogućim. Nužno je, dakle, bolje formirati i poučiti javnost te podsjećati na konkretne posljedice upotrebe takvog oružja – zaključio je nadbiskup Silvano Tomasi. (kta/rv)