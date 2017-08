Vatikan, 10. kolovoz 2017.

Božansko je milosrđe temelj kršćanske nade – istaknuo je papa Franjo u katehezi za vrijeme opće audijencije u srijedu, 9. kolovoza 2017. Sveti Otac se oslonio na sedmo poglavlje Evanđelja po Luki, u kojem Isus oprašta grijehe ženi koja je svojim suzama i dragocjenom pomašću oprala njegove noge. Ukratko, riječ je o odlomku koji opisuje Isusov odnos prema grješnicima.

Sveti je Otac podsjetio da Isusovo praštanje grijehâ toj ženi uzrokuje sablazan jer mijenja prevladavajući odnos onoga vremena. Naime, mentalitet tog vremena nalagao je jasnu podjelu između svetih i grješnika, čistih i nečistih – objasnio je Papa. No Isusov je stav radikalno drukčiji: od samih je početaka svoje službe pristupao gubavcima, opsjednutima, bolesnima i marginaliziranima. Takvo ponašanje nije bilo uobičajeno te je Isusova simpatija prema isključenima i nedodirljivima zabrinjavala njegove suvremenike.

Papa Franjo je napomenuo da Isus nije propovijedao kao što su to činili stoički filozofi koji su naučavali kako trpljenje treba junački pretrpjeti, nego je on dijelio ljudsku patnju, a kad ju sretne, iz njegove dubine izvire stav koji karakterizira kršćanstvo: milosrđe. Suočen s ljudskom patnjom Isus očituje milosrđe. Srce Isusovo je milosrdno. Isus suosjeća! – kazao je Papa, dodajući da Isusov zadivljujući stav prema onima u očajnim situacijama, pa i onima koji su učinili mnogo pogrješaka u svom životu, obilježava naš kršćanski identitet pečatom milosrđa. I to daje siguran temelj našoj nadi.

Sveti je Otac upozorio da Isusovo milosrđe nije nešto „jeftino“: Isus je platio visoku cijenu na križu kada je na sebe uzeo sve grijehe ljudi. Papa je podsjetio kako je Isus naišao na prve negativne reakcije kada je uzetom muškarcu oprostio grijehe. To je bio čovjek koji je trpio dvojako: bio je uzet, a osim toga se iznutra osjećao „krivo“. I Isus je znao da je druga bol gora od prve te mu iz tog razloga i govori: „Sinko! Otpuštaju ti se grijesi“ (Mk 2,5). Oslobodio je čovjeka osjećaja i pritiska krivnje. U tom su trenutku neki pismoznanci počeli u sebi mudrovati, prigovarati, bili su sablažnjeni zbog Isusovih riječi. Smatrali su da je riječ o bogohuli jer jedino Bog može opraštati grijehe – kazao je papa Franjo, dodajući da je tužno što ima i katolika koji se smatraju savršenima i koji preziru druge.

Papa je potom istaknuo da Isus nije završio na križu jer ozdravlja bolesne, propovijeda ljubav i naviješta blaženstva, nego je Sin Božji završio na križu prvenstveno zato što oprašta grijehe, jer želi potpuno i konačno oslobođenje ljudskoga srca. Isus nam nudi nadu u novi život koji je u znaku ljubavi. Tako Matej koji je bio carinik, izdajica domovine i izrabljivač postaje Kristov apostol. Ili Zakej, taj korumpirani bogataš postaje dobročinitelj siromaha. A Petar spoznaje istinu o sebi tek nakon što se pijetao oglasio, a ne kada se napuhivao, smatrajući se boljim od drugih… Isus na taj način mijenja srca, tako postupa sa svakim od nas – kazao je papa Franjo.

Sveti je Otac podsjetio da je Crkva narod grješnika koji doista spoznaje Božje milosrđe i praštanje. Svi smo mi grješnici – nastavio je Papa – svima nam je potrebno Božje milosrđe koje posjeduje moć preobraziti nas i svakodnevno nam davati novu nadu. A onim ljudima koji su shvatili tu temeljnu istinu Bog daje najljepše poslanje na svijetu: ljubav prema braći i sestrama te navještaj milosrđa koje On nikom ne uskraćuje. To je naša nada – zaključio je papa Franjo.

Na audijenciji je bilo nazočno i Kanadsko-hrvatsko pjevačko društvo koje je u večernjim satima istoga dana u Hrvatskoj crkvi svetoga Jeronima u Rimu svojim pjevanjem uzveličalo Misno slavlje u 20 sati, nakon koje je održan prigodni koncert. (kta/rv)