Vatikan, 8. kolovoz 2017.

Radite za jedinstvo – poziv je pape Franje koji je uputio peruanskom narodu u vidiku svojega putovanja u Peru, u siječnju sljedeće godine. Papin je poziv sadržan u video-poruci koju je objavio kardinal Juan Luis Cipriani Thorne, nadbiskup Lime.

Sveti Otac u poruci izražava veliku želju da pohodi tu južnoameričku zemlju. Narod ste s mnogo bogatstava – napomenuo je te primijetio – Najljepše bogatstvo koje može imati jedan papa jest bogatstvo svetih. A Peru ima mnogo velikih svetaca koji su obilježili život Latinske Amerike. Sveci koji su izgradili Crkvu i to idući od raspršenosti do jedinstva. Svetac uvijek radi u tom smjeru: od onoga što je raspršeno prema jedinstvu. To je učinio Isus – napomenuo je Papa te istaknuo da kršćanin treba nasljedovati taj put.

Papa Franjo stoga poziva Peruance da idu tim putom zajedno sa svetcima iz svojega naroda. Valja raditi za jedinstvo. Tko radi za jedinstvo, gleda naprijed – objasnio je te primijetio da se, međutim, naprijed može gledati sa skepticizmom i ogorčenošću. Ali, to ne vrijedi za kršćanina. Kršćanin gleda naprijed s nadom, jer se nada da će postići ono što je Gospodin obećao – istaknuo je Papa. Radite stoga na jedinstvu i nadi – tim je riječima Papa pozdravio peruanski narod zakazujući s njima susret u prigodi njegova skorog pohoda.

Podsjetimo, papa Franjo će od 15. do 21. siječnja 2018. godine pohoditi Čile i Peru. U Peruu će posjetiti Limu, Puerto Maldonado i Trujillo. (kta/rv)