Vatikan, 8. kolovoz 2017.

Papa Franjo se, 7. kolovoza 2017., u Bazilici svetoga Petra pomolio na grobu blaženog pape Pavla VI. povodom 39. obljetnice njegove smrti. Kardinal Giovanni Battista Montini rođen je 1897. godine, a za papu je izabran 21. lipnja 1963. godine nakon smrti svetog pape Ivana XXIII.

Blaženi Pavao VI. poznat je kao velik reformator Crkve, a bio je prvi Petrov nasljednik koji je putovao izvan granica Europe. Radi pomirenja s kršćanskim Crkvama posjetio je Jeruzalem gdje se 1964. godine susreo s carigradskim ekumenskim patrijarhom Atenagorom. Pavao VI. je bio čovjek sigurnosti i radosti koje su se temeljile na Bogu te su mu davale smionosti i hrabrosti za donošenje odgovornih i hrabrih odluka kao što je, primjerice, bilo objavljivanje enciklike Humanae vitae, u kojoj je pisao o crkvenom shvaćanju dostojanstva ljudskog života, poglavito o njegovu začeću i o nedopustivosti kontracepcijskih tehnika.

Blaženim ga je proglasio papa Franjo 2014. godine, a na misi beatifikacije Petar naših dana je spomenuo kako je u osobnom dnevniku pape Montinija, o završnom zasjedanju Drugog vatikanskog koncila napisano sljedeće: „Možda me je Gospodin pozvao i dao mi ustrajnost za ovu službu ne zato što sam osobito prikladan za nju, ni da bih upravljao i spasio Crkvu od njezinih sadašnjih teškoća, već da bih mogao trpjeti za Crkvu, i to na način koji će učiniti jasnim da je On, i nitko drugi, njezin upravitelj i spasitelj.“

U ovome blista poniznost i veličina blaženog Pavla VI.: pred navalom sekulariziranog i neprijateljskog društva, mogao je biti postojan, s dalekosežnim pogledom i mudrošću, ponekad i osamljen: za kormilom Petrove lađe, nikada ne gubeći svoju radost i povjerenje u Gospodina – objasnio je papa Franjo, zaključivši:

Pavao VI. doista je „podao Bogu Božje“, posvećujući svoj život nastavljanju Kristova poslanja na zemlji, ljubeći Crkvu i vodeći je kako bi bila brižna Majka čitavoj ljudskoj obitelji, a istovremeno i službenica njezinoga spasenja – rekao je na koncu propovijedi Sveti Otac. Dodajmo na kraju kako se spomendan blaženog Pavla VI. slavi 26. rujna. (kta/rv)