Donji Miholjac, 7. kolovoz 2017.

Vlč. Ivan Ćurić, umirovljeni svećenik Vrhbosanske nadbiskupije, obilježio je 6. kolovoza u župi sv. Mihaela arkanđela u Donjem Miholjcu 40 godina svećeništva. Slavljenik je, uz domaćeg župnika Josipa Antolovića, predvodio Misno slavlje koje je započeo riječima: „40 godina svećeništva veliki je dar Božji. Sutra, 7. kolovoza punih je 40 godina od moje mlade Mise koju sam slavio u ovoj crkvi. Današnjom Misom želim, prije svega, zahvaliti za dar svećeništva. Ovo je zahvalni, a ne slavljenički dan. Najprije zahvaljujem Bogu, zatim roditeljima, sestrama, bratu i svim dobročiniteljima, rodbini od koje je ovdje nazočno njih oko 50, braći svećenicima, redovnicama i svim župljanima Donjeg Miholjca na molitvama kojima su me pratili. Za sve naše pokojne, a i žive slavim ovu Misu. Svima od srca hvala!"

Župnik Antolović u propovijedi se osvrnuo na životni put vlč. Ćurića, rođenog i krštenog 1950. godine u župi Novi Šeher u BiH. U ranoj mladosti s roditeljima je doselio u Donji Miholjac i tu završio osnovnu školu. Zatim je završio Dječačko sjemenište u Zagrebu, Bogosloviju u Đakovu i kasnije u Sarajevu, gdje je 10. srpnja 1977. godine zaređen za svećenika. Nakon kratke službe župnog vikara postaje tajnik Barske nadbiskupije. Od 1. kolovoza 1982. godine obavlja službu župnika u Haljinjićima u BiH. Godine 1989. odlazi u njemačku Biskupiju Augsburg, a zatim u švicarsku Biskupiju Chur gdje je protekle godine i umirovljen. „Braćo i sestre, mogu danas posvjedočiti da sam u vlč. Ćuriću uvijek nalazio svećenika predanog i revnog, koji je spremno prihvaćao predvoditi Misna slavlja i propovijedati u našoj župi kada god sam ga to zamolio. Neka dobri Bog vlč. Ivana i nadalje uzdrži u dobrom zdravlju i raspoloženju, i neka ga prati svojim blagoslovom i do 50-te godine svećeništva!", rekao je vlč. Antolović.

Na kraju Mise vlč. Ćurić još je jednom zahvalio svima koji su pridonijeli slavlju, napose župnom zboru Sv. Cecilija, pod vodstvom s. Marije Bajić, koji je pjesmom uz orguljsku pratnju animirao ovo Misno slavlje. „Još jednom hvala svima za ovaj dan - pjevačima, redovnicama, ministrantima, a ponajprije dragom Bogu jer da me On nije pratio, ne znam bih li do ovdje došao", rekao je vlč. Ćurić. Nakon Mise, slavljenik je ispred crkve za vjernike priredio mali domjenak. (kta/ika)