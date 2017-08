Deževice, 7. kolovoz 2017.

Iako ratom do temelja porušena župa Deževice koja teritorijalno pripada općini Kreševo i dalje živi. Istina, veći dio godine životari s tek par stotina vjernika uglavnom starije životne dobi, ali sve je više dana u godini kada se u Deževice život vraća u punom kapacitetu. Jedan od njih je blagdan Gospe Snježne, zaštitnice župe. Zaslužni za oživljavanje župe su najprije Deževičani koji rado dolaze na rodnu grudu, a mnogi od njih i ozbiljno rade na obnovi i povratku. Jedan od njih je i Anto Barišić. „Duša me zaboli svaki put kad krenem iz Deževica, a srce mi je puno kad se vraćam. Sve sam prije rata imao ovdje, kuću, posao. Nakon što sam ostao bez ičega u ratu skrasio sam se s obitelji u Kreševu. Djeca su se u međuvremenu iškolovala, a ja supruga smo sve bliže povratku u Deževice. Obnovili smo kuću i danas spremamo ručak za goste. Takav je ovdje običaj i mi ga se rado držimo“, kazuje nam Anto. O ljubavi Deževičana prema rodnoj grudi svakodnevno svjedoči i don Marin Marić, deževički župnik. „Kod njih ćete uvijek u jednom oku vidjeti suzu radosnicu jer su ponovno u svojim Deževicama, ali i tugu svaki put kad odlaze“, kaže don Marin. Po riječima mjesnog župnika ljubav ovdašnjih vjernika prema rodnom kraju garant je da će župa preživjeti i teška poratna vremena.

Osim Deževičana ovu župu kroz godinu pohode i vjernici župa Lepeničke i Lašvanske doline, u posljednje vrijeme i Hercegovine te ostalih krajeva BiH ali i inozemstva. Nekoliko desetina tisuća vjernika godišnje u Deževice dolazi moliti za zagovor svetog Jakova Markijskog čije je Svetište u Deževicama, ali i Gospe Snježne, zaštitnice župe. U Deževice mnogi dolaze pješice, biciklima. Među njima je i Željo Katana iz Kiseljaka. „Pješačio sam nekoliko sati i nije mi bilo teško. Činim to rado moleći za one koji bi također željeli, a ne mogu zbog bolesti, za grešnike, za sve ljude“, kaže Katana. Osim na blagdan Gospe Snježne rijeke hodočasnika u Deževice se slivaju i mladom nedjeljom, posebice od proljeća do jeseni kada se Mise služe na Vrelu sv. Jakova.

Inače, uz bogat duhovni program patron župe Deževice koji pada 5. kolovoza obilježavao se nekoliko dana.Vanjska proslava upriličena je ove nedjelje. Pred župnom crkvom posvećenoj Gospi Snježnoj Misno slavlje, uz sudjelovanje mnoštva svećenika među kojima je bio i fra Miro Relota, fojnički gvardijan, predvodio je fra Damir Pavić, tajnik Franjevačke provincije Bosne Srebrene.

Riječi dobrodošlice vjernicima najprije je uputio župnik don Marin, poručivši im kako su došli u svoj drugi dom, u zagrljaj majci, Gospi Snježnoj. „Uvijek me raduje vidjeti kako vjernici prianjaju uz Majku Božju, mole joj se i hodočaste. Takav odnos vraća nadu u povratak i jačanje vjere među našim katoličkim pukom. Samo tako nećemo više razmišljati o odlasku i ove će nam naši krajevi ponovno biti najljepši na svijetu jer ovdje su nam srce i duša“, poručio je fra Damir. (kta/a.p.)



Foto: Art info

