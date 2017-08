Knin, 5. kolovoz 2017.

U sklopu središnje proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 22. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Oluja" slavljena je svečana Misa 5. kolovoza 2017. u Kninu. Vojni ordinarijat (Vojno-redarstvena biskupija) u Republici Hrvatskoj koji ove godine obilježava dvadesetu obljetnicu utemeljenja, istoga dana u Kninu je proslavio blagdan svoje nebeske zaštitnice Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta. Misno slavlje u crkvi Gospe velikoga hrvatskog krsnog zavjeta predvodio je vojni biskup Jure Bogdan. Koncelebrirali su šibenski biskup Tomislav Rogić, umirovljeni šibenski biskup Ante Ivas, provincijal Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja fra Joško Kodžoman, generalni vikar Vojnoga ordinarijata o. Jakov Mamić OCD, biskupski vikar za pastoral u Ministarstvu obrane don Marko Medo, biskupski vikar za pastoral u MUP-u fra Frano Musić OFM, vojni i policijski kapelani, kninski župnik fra Marko Duran i drugi svećenici.

U homiliji je biskup Rogić istaknuo da su došli u ovu crkvu „svemogućem Bogu izreći svoju zahvalnost: za dar vjere, za dar Domovine, za dar slobode i pobjede, za dar žrtve tolikih branitelja koji su bili spremni dati život da bi naš narod imao budućnost, da bi imao slobodu i slobodnu Domovinu, Hrvatsku". Osvrnuvši se na događaje kroz koje je prolazio hrvatski narod, šibenski biskup istaknuo je: „Ako smo kroz prošle nevolje trpjeli i iz njih izišli, prevladali ih Božjom pomoću, snagom vjere i požrtvovnosti, zajedništvom koje je tako čudesno krasilo cijeli narod tih najtežih godina, zašto bi toga danas uzmanjkalo?"

„Sveti Pavao piše: 'da se ne bismo uzdali u same sebe, nego u Boga koji uskrisuje mrtve' i da nas to zajedništvo vjere pokrene, još više ujedini – ne u mudrosti ljudskoj – tjelesnoj, nego u Božjoj milosti. Vjera da nas učini boljima, velikodušnijima, požrtvovnijima u istinskoj bratskoj ljubavi jednih za druge. Pa to nije nemoguće, već se toliko puta dogodilo i događa. Sjetimo se samo posljednjih požara, pokazane požrtvovnosti i jedinstva vatrogasaca, pilota, vojske i naroda. Isprosimo molitvom da nas ne ujedinjuje samo nevolja, nego istinska želja za izgradnjom boljeg svijeta, boljih odnosa, bolje domovine, svakog ljudskog napretka", potaknuo je biskup Rogić.

„Ako budemo barem malo više živjeli iz vjere i pouzdanja u Boga, - od onih vrijednosti koje proistječu iz našeg krsnog zavjeta: bogoljublje, domoljublje i bratoljublje – zajedništvo u slozi. Ako to budemo znali svjedočiti i na mlađe vjeru prenositi sigurno možemo graditi bolju budućnost da se i oni koji su je pošli drugdje tražiti vrate u domovinu. Sigurno će se tada i naše mlade obitelji otvoriti životu, prihvaćati novi život. Ne smijemo od toga odustati. Samo zrno one ljubavi u svakome od nas - koju je svjedočio bl. kardinal Alojzije Stepinac kad je rekao da se u ljubavi prema hrvatskom narodu od nikoga ne da natkriliti - bit će dovoljno da izgrađujemo civilizaciju ljubavi i života. Svaki uloženi napor, svaka iskazana požrtvovnost i velikodušnost, svaka sposobnost pojedinca ugrađena u to, svaki novi uspjeh – uvelike će opravdati i podnesene žrtve, učiniti ih još vrednijima", rekao je biskup Rogić.

Istaknuo je da hrvatski narod, od stoljeća sedmog, ima svoju uporišnu točku, svoj oslonac i sigurnost u vjeri u Boga Stvoritelja i Otkupitelja, Gospodara svijeta i vjekova. Vjera u trojedinog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha, vjera koju nam je Krist navijestio, objavio i svojom smrću i slavnim uskrsnućem učvrstio. Vjera u kojoj smo kršteni i Bogu posvećeni. Stoljećima naš narod bio je spreman umrijeti za "Krst časni i slobodu zlatnu". Od kada je vjere u našem narodu, otada i pobožnost Blaženoj Djevici Mariji. Kroz stoljeća nižu se crkve i svetišta njoj u čast. Hrvatska je – danas bi se reklo – umrežena crkvama i svetištima u čast Blažene Djevice Marije. U ovoj crkvi to se nekako sažima u jedno: i krsni zavjet – i pobožnost nebeskoj Majci – i naša povijest – i naša stradanja – i izbavljenja koja nam po Marijinu zagovoru i baš na njezine blagdane podari Bog, rekao je biskup Rogić.

Na kraju mise kninski župnik Duran izrazio je radost, ponos i zahvalnost svima koji su došli na proslavu u Knin, poželjevši da „svi budemo bliži idealima za koje su se borili naši branitelji".

Poslužitelji kod oltara bili su vojni kadeti s Hrvatskog vojnog učilišta i mladi hrvatski policajci iz Policijske akademije. Liturgijsko pjevanje animirali su klapa HRM sv. Juraj i mješoviti zbor župe u Kninu.

Na misi su bili predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, predsjednik Vlade Andrej Plenković, ministar obrane Damir Krstičević, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar hrvatski branitelja Tomo Medved i drugi ministri, saborski zastupnici, predstavnici hrvatske vojske i policije, predstavnici županijske i gradske vlasti, javnih ustanova, branitelji i brojni vjernici. (kta/ika)