Split, 5. kolovoz 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum donosi deset vrijednih naslova i zanimljivih preporuka za čitatelje. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova u srpnju i dalje je knjiga "Fatima - cijela istina" uglednog vatikaniste i autora više priznatih knjiga Saveria Gaete. U samoj knjizi autor donosi cjelovit i iscrpan pogled stoljetne povijesti ukazanja u Fatimi, detaljne opise sva tri dijela tajne, posvetu Bezgrješnomu Srcu Marijinu, kao i pobožnosti koje je preporučila Gospa od Krunice. Gaeta u svojoj knjizi iznosi i sve činjenice vezane za ukazanja kao i mišljenja svih papa o Fatimi. Iz svega, proizlazi cjelovita slika koja pomaže razjasniti intrigantne i nejasne dijelove poruke te sumnje je li u cijelosti objavljena Gospina poruka. Na drugom je mjestu nova knjiga Victora Siona "Uzeti Mariju k sebi". Knjiga je posljednji svezak od četiri knjige pod naslovom "Za duhovni realizam". Autor, ovom knjigom, zaokružuje jedan put ljudskoga i kršćanskoga ostvarenja koji nas vodi u Marijinu školu jednostavna i ispunjena života. Na trećem mjestu top ljestvice je knjiga pape emeritusa Benedikta XVI. "Eshatologija". Djelo se smatra najznačajnijim znanstvenim radom Josepha Ratzingera koji je i on sam opisao kao svoje "najbolje razrađeno djelo". Prvi put objavljena 1977. godine, ova je knjiga doživjela niz izdanja i prijevoda te do danas ostaje priznata kao vodeća literatura ne samo za proučavanje "posljednjih stvari" nego i same biti kršćanstva i smisla kršćanskoga vjerovanja. Slijedi knjiga "Gora sa sedam krugova", jedna od najpopularnijih knjiga ikada napisanih o čovjekovoj potrazi za vjerom i nutarnjim mirom. Knjiga je ujedno i potresna životna i duhovna priča Thomasa Mertona, a opisuje put mladog čovjeka, prepunog strasti, želje za svjetovnim užitcima i težnje k uspjehu, koji je napustio literarnu karijeru i započeo traganje za duhovnošću koje ga je dovelo do vjere i krštenja u Katoličkoj Crkvi, a potom i do ulaska u strogi trapistički red. Peto mjesto zauzela je izvrsna knjiga "Jači od mržnje" u kojoj autor Tim Guenard iznosi svoju šokantnu ispovijest, odnosno govori o svom putu od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana. Knjiga nosi i poruku nade da svaki čovjek bez obzira koliko je bio ranjen, može oprostiti, voljeti i da je vrijedan ljubavi. Na šestom mjestu je roman "Gospodar svijeta" Roberta Hugha Bensona. Knjiga je po mnogima najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti, koje na vrlo slikovit i uzbudljiv način prikazuje svijet posljednjih vremena. Napeta radnja, živo i znalački opisani likovi, pronicavi prikaz budućnosti doprinijeli su da se ovaj roman nametne kao najpoznatija književna obrada teme kraja povijesti i konačnog sukoba dobra i zla. Na sedmom mjestu je roman Francine Rivers "Nespomenuta" u kojemu autorica donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem. "Nespomenuta" je biblijska priča o strasti, moći, bitkama na bojnim poljima i u ljudskim srcima. "Uskrsnuće – upute za uporabu", knjiga Fabricea Hadjadja zauzima osmo mjesto top ljestvice. U ovom djelu autor propituje događaj i fenomen Kristova uskrsnuća pitajući sebe i nas: mijenja li Uskrsnuće način na koji se odnosimo prema svijetu, način na koji pristupamo svakom novom danu i živimo ga? Slijedi knjiga "Bio sam mason", dramatična životna ispovijest bivšeg visokopozicioniranog masona Mauricea Cailleta. Nakon obraćenja u Lurdu, raskida s masonerijom, potpuno se mijenja njegov osobni i profesionalni život i započinju poteškoće i pravi progon. Posljednje mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u srpnju zauzima novi dječji roman "Will Wilder – Relikvija Strmograda" autora serije dječjih romana naslova "Will Wilder" - Raymonda Arroya. Glavni lik ovog djela je Will Wilder nestašan i tvrdoglav dvanaestogodišnjak s nesvakidašnjim, nadnaravnim darom: samo on može vidjeti strašna čudovišta koja su počela napadati njegov rodni grad Strmograd. Will će pokazati da djela običnog dječaka mogu promijeniti svijet.

