Sarajevo, 3. kolovoz 2017.

Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta SOCIETIES, a kojega financira EU, potpisao je sporazume s lokalnim organizacijama civilnog društva o sufinanciranju šest projekata za razvoj socijalnog poduzetništva i usluga u zajednicu za osobe s invaliditetom i mentalnim poteškoćama. Svečanost potpisivanja je organizirana u srijedu, 2. kolovoza 2017., u prostorijama EU info centra u Sarajevu.

Provođenjem projekta pod nazivom SOCIETIES - Support Of CSOs In Empowering Technical skills, Inclusion of people with disabilities and Eu standards in South east europe (Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi) mreža Caritasa u jugoistočnoj Europi i njezini partneri nastoje dati svoj doprinos rješavanju problema s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom i poteškoćama mentalnog zdravlja, prvenstveno kroz potporu udrugama i korisničkim organizacijama koje skrbe i brinu o ovoj marginaliziranoj populaciji. Projekt SOCIETIES je financiran u sklopu EU programa podrške civilnom društvu i medijima 2014.-2015., a svrha mu je osnažiti organizacije civilnog društva za sudjelovanje u javnoj raspravi i dijalogu s vlastima, povećavajući njihovu stručnost i znanje kako bi utjecali na procese u donošenju odluka, te unaprijedili i promicali politike socijalnog uključivanja.

Jedna od aktivnosti u okviru projekta je i podrška pokretanju ili osnaživanju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u zajednici i osobe s mentalnim poteškoćama ili inicijativama socijalnog poduzetništva kojima se predviđa direktno zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama.

Caritas Bosne i Hercegovine je objavio natječaj za dodjelu sredstava na koji je pristiglo 80 projektnih prijedloga, a vanjsko povjerenstva za evaluaciju i procjenu pristiglih projektnih prijedloga donijelo je odluku o dodjeli financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 86.879,39 EUR-a sljedećim inicijativama:

- Servis za čišćenje "Brzi Elmo" - Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "Apel", Sanski Most;

- Plastenički uzgoj i prodaja začinskog bilja i cvijeća - Udruga ProReha - Centar za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom i drugih teško upošljivih skupina, Vogošća;

- Samo uporni i hrabri idu naprijed - Udruženje „ Humanitarna organizacija Lotosice“, Tuzla;

- Inkluzivno poduzetništvo - Fondacija "Zajednički put", Prijedor;

- Radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom- ROZOSI - Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“, Mostar;

- Knjigom za budućnost - Udruga za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja In Spe, Mostar.

Tijekom ceremonije potpisivanja ugovora istaknuto je kako broj pristiglih projektnih prijedloga za sufinanciranje ogledalo velikih potreba, te kako je potrebno i dalje djelovati na području zaštite prava i poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini.

Udruge/udruženja/organizacije, korisnici sredstava će u narednih godinu do godinu i pol dana zahvaljujući sredstvima Europske Unije raditi na provedbi aktivnosti na dobrobiti osoba s invaliditetom i mentalnim poteškoćama, a sve u cilju smanjenja njihove socijalne isključenosti.

Projekt SOCIETIES se provodi u pet zemalja zapadnog Balkana, koje su u pred pristupnom postupku prema Europskoj Uniji. U Bosni i Hercegovini se provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS te Centra za mentalno zdravlje Vitez. (kta/caritas.ba)



