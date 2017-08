Banja Luka, 2. kolovoz 2017.

U utorak, 1. kolovoza 2017. biskup banjolučki mons. Franjo Komarica primio je peteročlanu visoku delegaciju OSCE-a u BiH, na čelu s veleposlanikom Jonathanom Moorom.

U otvorenom, prijateljskom razgovoru veleposlanik Moore je govorio o svome trogodišnjem iskustvu s ljudima raznih društvenih slojeva i zanimanja u BiH. Dao je dijagnozu političkog, društvenog, socijalnog i kulturnog stanja bosansko-hercegovačke populacije, naglasivši da se u zemlji, nažalost, ne primjenjuje terapija adekvatna toj dijagnozi. Požalio se na nejedinstvenost i neodlučnost određenih međunarodnih institucija i gremija, zaduženih za izgradnju pravne države na području cijele BiH. Složio se s biskupovim inzistiranjem da sve institucije i pojedinci na svim razinama moraju odlučnije i zajednički poraditi na zaštiti i promoviranju temeljnih ljudskih prava – kako za pojedince tako i za zajednice – etničke ili vjerske. Izrazio je svoj „optimizam“ glede budućnosti bosansko-hercegovačkog društva, unatoč aktualnim političkim nesuglasicama i ekonomskim poteškoćama – osobito između domaćih političara – u kojima se zemlja nalazi.

Biskup Komarica je članovima visoke delegacije ponovno stavio do znanja kako je katolička populacija u velikom dijelu njegove biskupije, pa i cijele BiH, u neravnopravnom položaju, osobito glede primanja prijeko potrebne ekonomske pomoći od strane međunarodnih organizacija, za obnavljanje njihovih opustošenih domova, sela i župa, za ostvarivanje njihovog brojnijeg održivog povratka. Naveo je i konkretne brojke od nekoliko tisuća molbi katoličkih obitelji prognanika, koje godinama uzalud čekaju da budu uvažene i da im se izgrade kuće i za život potrebna infrastruktura. Upozorio je na neprihvatljive stavove nekadašnjeg dugogodišnjeg šefa kancelarije OSCE-a u Banjoj Luci, koji je izrijekom bio protiv ponovne izgradnje porušene župne crkve u Drvaru, kao i na činjenicu da OSCE ni kasnije – sve do sada nije „upozorio“ učinkovito lokalne vlasti da krše jedno neupitno temeljno pravo jednog dijela svojih sugrađana. Naglasio je da je pravo katolika i u župi Drvar imati prikladnu bogomolju, kao što to imaju i pripadnici Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice i da to ne smije biti predmet političnih ucjena predstavnika vladajućih stranaka u općini, entitetu, županiji i državi.

Veleposlanik Moore je zahvalio biskupu Komarici na njegvu dosljednom i konstruktivnom doprinosu izgradnji pravednog mira za sve žitelje Bosne i Hercegovine i obodrio ga da i ubuduće bude diljem svijeta prepoznatljiv glas u brani istine i pravde, te čovjekova dostojanstva i zajedničkog mirnog života svih stanovnika BiH. Obećao je puno razumijevanje i potporu OSCE-a naporima biskupa i njegovih najbližih suradnika. (kta/tabb)