Sarajevo, 2. kolovoz 2017.

Stvarati o nekomu ili nečemu krivu sliku u javnosti, znači uskraćivati mu budućnost. U tom procesu objektivnost je donji prag istine, odnosno prvi korak ka spoznaji stvarnosti kakva jest. Dakako, uvijek je bolje kreirati pozitivniji nego negativniji dojam o nečemu. To narod opisuje riječima: „Mene ništa ne košta, a njemu može koristiti.“ No, dugoročno gledano ni to ne donosi puno dobra. Štoviše, može naškoditi upravo tom subjektu, jer ako se, primjerice, govori o nekomu kako je „najbolji plivač“, a on se zapravo vrlo slabo snalazi u vodi, onda mu je uistinu život u opasnost kada netko slučajno proba iskušati njegove vještine. To je tako razvidno i na pojmovima „bratstva i jedinstva“ kao parole i dogme Saveza komunista Jugoslavije koja je došla glave toj državi, a i danas ima odjeka u relacijama naroda na ovdašnjim prostorima. Jer čim se netko počne zauzimati na uspostavljanju dobrosusjedskih odnosa, dolazi u opasnost biti optužen za oživljavanje nekog bratstva i jedinstva koje vodi poništavanju identiteta, a iz toga se – kako smo vidjeli 1990-ih – izrodilo mnogo zla. Međutim, i više je nego očito kako budućnosti nema bez dobrosusjedstva te je nužno pronaći način kako ga izgrađivati i osnaživati. A to je put istine i isticanja pozitivnih primjera bez obmane idiličnosti.

Upravo je radi te budućnosti – ponovljeno nebrojeno mnogo puta – nužno raščistiti s prošlošću. Ali ne na način da ju se jednostavno zatrpa zemljom zaborava, nego da ju se očuva od raznih mešetara, krivotvoritelja i varalica iz sadašnjosti. U tom smislu prvi korak je na vidjelo iznijeti činjenice, bez ikakvih dodatnih sudova i interpretacija. No, baš te činjenice mnogima ne odgovaraju te ih pod svaku cijenu žele zataškati, obezvrijediti i ignorirati. To je zbilja tako razvidno na primjeru hrvatskoga sela Briševa u općini Prijedor kojega su zločinci „iz reda srpskog naroda“ 24. i 25. srpnja 1992. izbrisali s lica zemlje ubivši 68 (neki izvori kažu 67) nenaoružanih civila. Svjedočanstva o tom stradanju teško dopiru do šire javnosti. I uistinu je nerazumljivo – ili bolje rečeno simptomatično – što o tomu šute i hrvatski političari i mediji… Ta zavjera šutnje koja je postojala i nakon Drugog svjetskog rata pripravila je teren zlu koje se pojavilo 50 godina poslije. Da se u javnosti govorilo o razlozima zašto je deset župa Banjolučke biskupije (Bosanski Petrovac, Devetina, Gumjera, Krnjeuša, Kunova, Miljevac, Novi Martinac, Rakovac, Stara Dubrava i Šibova) ugašeno 1940-ih te da su zločini kažnjeni, a žrtve dobile pijetet, jamačno da bi mnogo toga lošega bilo izbjegnuto u posljednjem ratu, pa i u Briševu.

Zbog toga je istina nužna i mora imati primat nad bilo kakvim političkim odnosima i „korektnostima“. Jer dobrobit čovjeku, neovisno kojega vjerskog ili nacionalnog prefiksa bio, neće donijeti učtive izjave iz domena „tolerancije“ koje u širokom luku zaobilaze činjenice, nego upravo istina koja ne navijački niti trijumfalno upozorava da se zlo ne smije ponoviti. Toga bi u prvom redu trebali biti svjesni predvodnici nacije, oni koji političke poene grade na domoljublju. To ne znači kako će filozofijom uvrijeđenih seoskih momčića odbiti svaku suradnju s onima koji pripadaju narodu u čijem su se korpusu pojavili zločinci, ili će cjelokupan narod proglasiti zločinačkim i „genocidnim“. Ne, nego i zbog svojih sunarodnjaka i zbog svojih susjeda, inzistirati da prava slika stvarnosti dospije u javnost kako bi otvorila perspektivu budućnosti.



